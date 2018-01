Giulia Latini critica Luca e Ivana | i fan non la prendono bene | lo sfogo di lei

Le parole di Cecilia Rodriguez e Giulia Latini sulla storia Luca/Ivanka Video : Ritorniamo a parlare di gossip e lo facciamo raccontandovi tutte le reazioni che hanno scatenato Luca Onestini ed Ivanka Mrazova [Video] con l'annuncio della loro relazione. Sono stati in molti infatti in queste ore quelli che si sono pronunciati favore e contro la neo relazione nata fra gli ex due protagonisti del Grande Fratello vip. Ma vediamo insieme cosa è successo. L'annuncio ufficiale Qualche giorno fa #Luca onestini ed Ivanka Mrazova ...

Uomini e Donne - Giulia Latini commenta il fidanzamento tra Luca e Ivana : "Mossa mediatica" : L'ex corteggiatrice, ospite a Casa Signorini, commenta l'ufficializzazione della storia tra l'ex tronista e la modella.

Giulia Latini senza freni dopo l’insinuazione : “Foto - pubblicità e soldi?” La sfuriata : Giulia Latini sbotta dopo l’insinuazione: “Foto, pubblicità e soldi?” La sfuriata La dolce Giulia Latini, non scelta di Luca Onestini a Uomini e Donne, non ha resistito all’insinuazione e ha deciso di tirare fuori le unghie per difendersi. Stavolta non c’entra nulla l’amore. Niente che riguardi una voce di gossip su un possibile riavvicinamento al tronista […] L'articolo Giulia Latini senza freni dopo ...

IVANA MRAZOVA E LUCA ONESTINI/ Presto di nuovo insieme : rispunta la speranza dei fan su Giulia Latini : IVANA MRAZOVA e LUCA ONESTINI, la modella festeggerà il compleanno in Italia in compagnia dell'ex tronista? I fans dei due gieffini sognano l'incontro tra i due.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 16:20:00 GMT)

Uomini e donne - Giulia Latini ha un nuovo amore? L’indiscrezione : E’ mistero intorno alla situazione sentimentale di Giulia Latini. La ragazza nota per aver corteggiato Luca Onestini a Uomini e donne, infatti, ha condiviso su Instagram Story una foto che la vede in braccio a un misterioso ragazzo e un cuore disegnato sull’immagine che ha insospettito non poco i fan: è plausibile pensare che la ex corteggiatrice si sia legata a un nuovo baldo giovane. Il sospetto è ancor più legittimo dal momento ...

Uomini e Donne - Giulia Latini ha un nuovo fidanzato : la foto : Giulia Latini volta pagina, chi è il ragazzo misterioso? Si torna a parlare ancora una volta di Giulia Latini, ex corteggiatrice di Luca Onestini al Trono Classico di Uomini e Donne, talk show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. In molti tifavano per lei, alla fine però il tronista ha scelto Soleil Sorge. […] L'articolo Uomini e Donne, Giulia Latini ha un nuovo fidanzato: la foto proviene da Gossip e Tv.

Luca Onestini e Ivana Mrazova/ Giulia Latini smentisce il ritorno di fiamma con l'ex tronista - ma... : Ivana Mrazova e Luca Onestini hanno salutato il vecchio anno con una serie di post sui social. L’ex tronista, in particolare, ha ricordato il suo passato e ciò che ha vissuto…(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 22:29:00 GMT)

ISOLA DEI FAMOSI 2018 / Anticipazioni e cast : il pubblico vuole Francesco Monte e Giulia Latini : ISOLA dei FAMOSI 2018, Anticipazioni e cast: arrivano le prime conferme ufficiali sui protagonisti del reality. In Honduras ci saranno anche Bianca atzei e Alessia Mancini(Pubblicato il Wed, 20 Dec 2017 22:00:00 GMT)