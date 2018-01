Giorno della memoria 2018

La BonGiorno candidata con la Lega Salvini : "La farei ministro della Giustizia" : L'avvocato Giulia Bongiorno "sarà capolista della Lega in diversi territori del Paese". Lo ha annunciato il segretario della Lega, Matteo Salvini. "E' il segno di una Lega che cresce, che coinvolge e punta su personalità della realtà civile, soprattutto su sicurezza, giustizia e difesa delle donne" Segui su affaritaliani.it

Serie C : è il Giorno della Reggina e della Robur Siena - Rizzo vicino al Catania Video : Molte le trattative concluse oggi, 18 gennaio, dalle societa' di Serie C, nella sessione invernale di #Calciomercato. Iniziamo dal Trapani che ha ufficializzato, attraverso i propri canali, l'acquisto, a titolo temporaneo, del centrocampista Fabio Scarsella, classe 89, della Cremonese. Inoltre, i granata stanno monitorando l'attaccante del Novara Antonio Lukanovic, ventenne, finito anche nelle mira della Robur Siena. La Robur Siena batte due ...

Al via 'Memoria genera Futuro' : oltre 100 eventi in occasione del Giorno della Memoria : Diversi gli spettacoli teatrali come 'Ridere rende liberi' al Tetro di Villa Torlonia e 'Tante facce nella Memoria' al Teatro India, come tanti i concerti previsti. Si va dall'opera per bambini '...

F1 - la Mercedes presenterà la nuova vettura il 22 febbraio! Stesso Giorno della Ferrari : La Mercedes ha svelato la data in cui presenterà la monoposto per il Mondiale 2018: l’appuntamento è a Silverstone per il 22 febbraio 2018, lo Stesso giorno in cui anche la Ferrari svelerà la propria vettura! Nessuna paura però perché non ci sarà contemporaneità tra i due eventi. L’ufficio stampa della casa tedesca ha infatti fatto sapere che lavoreranno per evitare delle sovrapposizioni. Il Cavallino Rampante opterà per una ...

Elezioni - Salvini : “BonGiorno candidata. Non è riciclata della politica”. E lei : “Vaccini? Condivido posizione Salvini” : “Giulia Bongiorno si candida come capolista della Lega in diversi territori del Paese”. Lo annuncia Matteo Salvini presentandosi in conferenza stampa a Montecitorio con l’avvocato penalista, protagonista delle campagne contro la violenza sulle donne e che difese, tra gli altri, Giulio Andreotti. La Bongiorno è stata già deputata dal 2008 al 2013, quando ricoprì l’incarico di presidente della commissione Giustizia della Camera, eletta nelle file ...

Vicenza - giovedì il Giorno della verità : giovedì 18 gennaio sarà il giorno della verità per il futuro del Vicenza Calcio. Dopo che l'insediamento dell'amministratore temporaneo Nerio De Bortoli sembra aver riportato un pizzico di serenità ...

Tra teatro e riflessione - Cavriglia celebra il 'Giorno della Memoria' coi giovani : Il 27 gennaio del 1945 le truppe sovietiche dell'Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz aprendo gli occhi del mondo intero di fronte all'atroce sterminio della razza ebrea perpetrato dallo Stato Nazista. Una data storica, seppur nella propria crudeltà, che viene commemorata attraverso il "Giorno della Memoria"...