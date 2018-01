Giorgia Ho avuto momenti in cui volevo lasciarmi andare e speravo di non

Giorgia : «Ho avuto momenti in cui volevo lasciarmi andare» : Vent’anni di carriera, un nuovo disco, Oronero Live, che raccoglie il meglio del suo Oronero Tour, arricchito da due inediti, (Come Neve e Chiamami tu), e sei appuntamenti dal vivo a partire dal prossimo 2 marzo: per Giorgia, 46 anni, il momento non potrebbe essere più bello, anche se quando si guarda indietro ammette che non tutto è stato semplice, anzi. LEGGI ANCHELa dedica di Giorgia per Alex Baroni: «In quell'angolo deserto del cuore ...