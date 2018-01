Ginnastica in lutto | scomparsa Carla Marangoni L’olimpionica più anziana al mondo è

: #ginnastica ADDIO CARLA MARANGONI! Morta l'Olimpionica più anziana al mondo, aveva 102 anni. Argento ad... - OA_Sport : #ginnastica ADDIO CARLA MARANGONI! Morta l'Olimpionica più anziana al mondo, aveva 102 anni. Argento ad... -

(Di venerdì 19 gennaio 2018) Laartistica piange ladi. La medaglia olimpica piùalci ha lasciati a 102 anni, spirata nella sua casa di Pavia. La lombarda, argento con la squadra azzurra ad Amsterdam 1928 (unica medaglia a cinque cerchi per l’artistica femminile italiana), era l’unica superstite di quei Giochi. A 12 anni, insieme alle altre Piccole Pavesi, salì sul podio di quell’edizione olandese dei Giochi, un ricordo che non ha mai dimenticato visto che è rimasta lucida fino all’ultimo momento. Una ragazza davvero d’altri tempi, mai sposata, una delle prime donne a prendere la patente, ha lavorato alla Motorizzazione di Pavia ed era la zia di Luigi, direttore del Policlinico di Milano assassinato dalle BR nel 1981. In questo triste giorno ricordiamo anche le altre piccole farfalle di Pavia guidate da Gino Grevi, superlative ...