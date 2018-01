: Giallo all'Isola dei Famosi, Paola Di Benedetto bloccata dalla polizia (Tiscali.it) - infoitcultura : Giallo all'Isola dei Famosi, Paola Di Benedetto bloccata dalla polizia (Tiscali.it) - infoitcultura : Isola dei Famosi 2018: un naufrago bloccato dalla polizia, non potrà partecipare. Il giallo (TvNews24)… - TutteLeNotizie : Giallo Isola dei Famosi: un altro incidente - Blasting News - TutteLeNotizie : Giallo Isola dei Famosi: un altro incidente - Blasting News -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di venerdì 19 gennaio 2018) Prima tegola per la nuova edizione del programma reality L'dei2018 VIDEO, i media riportano la notizia di una concorrente non arrivata ancora in Honduras perchè bloccata. Paola Di Benedetto fermata La bella Paola Di Benedetto, nota per essere stata una dei personaggi di Ciao Darwin! nel ruolo di Madre Natura, è stata infatti bloccata in aeroporto dalla polizia messicana. Il motivo? Paola Di Benedetto non aveva con sè il suo passaporto, documento necessario per la partenza verso le Honduras,che la direzione del programma ha scelto come sfondo alla nuova edizione del reality. Paola lo aveva con sè, ovviamente, alla partenza dall'Italia ma qualcosa è andato storto e probabilmente il documento è andato perso, smarrito chissa' dove. E ora? Paola di Benedetto non è partita per l'Honduras con gli altri naufraghi e la direzione del programma si è gia' ...