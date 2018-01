' Giallo' all' Isola Paola Di Benedetto bloccata in Messico

Isola dei famosi 2018 - Giallo in Honduras : una concorrente fermata dalla Polizia - la Marcuzzi trema : Il primo scoop sulla nuova edizione dell' Isola dei famosi 2018 , che partirà lunedì 22 gennaio su Canale 5, lo fa il settimanale Spy che, attraverso i suoi profili social, svela che il reality ...

Bayern Monaco - Giallo panchina : Rummenigge proverà a convincere Heynckes : Il Bayern Monaco provera’ a fare tutto il possibile per convincere Jupp Heynckes a rimanere. Andato in pensione dopo il triplete del 2013, il tecnico tedesco e’ tornato in panchina a settembre, dopo l’esonero di Ancelotti, ma ha piu’ volte ribadito che la sua avventura si esaurira’ a giugno: “per fare questo lavoro come lo faccio io e i miei collaboratori – ha detto recentemente a ‘Kicker’ ...

Calciomercato Roma/ News - Babacar in Giallorosso : Monchi ci prova (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: l’attaccante della Viola, Babacar, nel mirino della società capitolina soprattutto dovesse partire qualche big(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 09:50:00 GMT)

I tifosi Giallorossi in città : 'Non molliamo - la salvezza è ancora possibile' : Un gruppo che, sulla base dello sport e della fede giallorossa, organizza spesso cene e trasferte per non disperdere il senso delle origini, ancora molto forte. A guidarli ci sono Fabio Maiello e ...

Dzeko ed Emerson al Chelsea?/ Calciomercato Roma news : 50 milioni di euro dai blues - ma i Giallorossi... : Dzeko ed Emerson al Chelsea? Calciomercato Roma news, 50 milioni di euro dai blues per arrivare ai due calciatori della squadra giallorossa. I capitolini chiedono altri 15 di bonus.(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 06:30:00 GMT)

Torino - manifesto No zingari sulla foto della ragazza di McCurry : è Giallo : È una delle foto più celebri della storia. Ora lo scatto di Steve McCurry, "ragazza afgana", si fa protagonista di un mistero. L'immagine della giovane dagli occhi verdi, simbolo dei conflitti afgani negli anni Ottanta, è stata reinterpretata provocatoriamente in un manifesto appeso su un cartellone pubblicitario a Torino. Ma la firma del manifesto non è nota.Sul celebre scatto del viso di Sharbat Gula, fotografata nel ...

Badelj alla Roma / Calciomercato news - Corvino : se parte va in Giallorosso : Badelj alla Roma Calciomercato news, Corvino: se parte va in giallorosso. Secondo il direttore sportivo della Fiorentina, il centrocampista croato potrebbe sbarcare nella capitale(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 13:35:00 GMT)

Roma - senti Corvino : 'Badelj - se parte credo vada ai Giallorossi' : Il Direttore Sportivo della Fiorentina, Pantaleo Corvino ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport : 'Badelj? Io e il mio d.s. Carlo Freitas, bravissimo, abbiamo un ottimo rapporto con lui e gli proporremo il rinnovo, ma se partirà per me andrà alla Roma. Occhio però. Ormai non abbiamo più ...

Messico - il Giallo della scomparsa dell'imprenditore Bozzato : "Vogliono uccidermi - sto scappando. Riportatemi in Italia" : Dov'è Alessandro Bozzato? Chi vuole ucciderlo e da cosa sta scappando? La storia dell'imprenditore farmaceutico ed edile Bozzato, nato in Veneto e poi trasferito a Lucca, emigrato 20 anni fa in Messico in cerca di fortuna (trovata) assume contorni sempre più nebulosi. Di lui si sa che da giorni sta inviando video, audio e messaggi alla sorella Erica, che vive nel veneziano, alla quale chiede aiuto "Venitemi a prendere o mi ...

Giallo a Cinque stelle : intercettazioni Consip anche contro Di Maio : Roma - E nel caso Consip, adesso, ci finiscono di riffa o di raffa pure i pentastellati. A metterceli è il vicedirettore del Fatto Quotidiano, Marco Lillo, che ieri ha raccontato di una «polpetta avvelenata» contro il candidato premier a Cinque stelle, Luigi Di Maio. Ma già che c'era ha pure colpito l'ex assessore al Bilancio della Raggi, Andrea Mazzillo, uscito ad agosto dalla giunta.Mazzillo era già finito suo ...

El Shaarawy al Napoli? / Calciomercato Roma news - difficile che i Giallorossi possano accettare : El Shaarawy al Napoli? Calciomercato Roma news, dopo che è saltato l'affare Simone Verdi e che Maurizio Sarri ha declinato la possibilità Gerard Deulofeu gli azzurri piombano sul Faraone.(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 22:53:00 GMT)