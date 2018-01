Giaccherini | il Chievo ci prova | affare da concludere negli ultimi giorni di mercato

Giaccherini al passo d’addio. Il centrocampista verso i saluti al Napoli per il Chievo Verona : Emanuele Giaccherini potrebbe presto dire addio al Napoli. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ il centrocampista azzurro si starebbe avvicinando a grandi passi al Chievo Verona grazie a un accordo di massima raggiunto sulla base di un contratto fino al 2022. L’ex Cesena non ha trovato minutaggio adeguato sotto la gestione di Sarri, che lo ha […] L'articolo Giaccherini al passo d’addio. Il ...

Giaccherini vuole il Chievo : Torino su Donsah - Edera per il Crotone : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , protagonista la Spal che ha chiuso per Everton Luiz dal Partizan di Belgrado. Ai serbi andrà un piccolo indennizzo per avere il centrocampista a 6mesi dalla ...

Contatto Chievo-Napoli : confermata la permanenza di Inglese - può arrivare comunque Giaccherini : Secondo quanto riportato da Premium Sport stamattina c'è stato un confronto diretto tra i presidenti di Napoli e Chievo Verona . De Laurentiis ha confermato la permanenza a Verona dell'attaccante di proprietà azzurra, Roberto Inglese , ...

Calciomercato Chievo-Giaccherini : intesa fino al 2020 : VERONA - Era sul piede di partenza da tempo. Emanuele Giaccherini sta per lasciare il Napoli . L'esterno offensivo ripartirà dal Chievo Verona a meno di clamorosi colpi scena. Anche perché è stata ...

Giaccherini - l’agente : “Nessun problema con il Napoli. Chievo e Atalanta soluzioni gradite” : Emanuele Giaccherini è pronto a dire addio agli azzurri. La partenza del centrocampista in questa sessione di calciomercato Napoli sembra infatti inevitabile. Intervistato ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, Furio Valcareggi, agente del calciatore, ha parlato della situazione del suo assistito: “Giocare a Napoli è difficilissimo, ha ragione Sarri. C’è stato un equivoco iniziale che sottovalutai. […] L'articolo ...

Futuro Giaccherini - parla l’agente : “Fiorentina - Atalanta - Chievo… ecco cosa dico” : Furio Valcareggi, agente di Emanuele Giaccherini, ha parlato della questione legata al trasferimento del calciatore del Napoli ai microfoni di TMW Radio: “Giaccherini è un prodotto non facile da trovare a gennaio, un calciatore attuale e fresco. Lasceremo sicuramente il Napoli e ci stiamo muovendo. Galatasaray e Fenerbahce? Sono solo fandonie, non esiste Russia né Turchia, non ci hanno chiamato. C’è molta attenzione in Italia. Il Chievo adesso ...

Ag. Giaccherini sul Chievo : “Anche domani. Russia e Turchia sono bufale” : Non solo calciomercato in entrata. Il Napoli deve infatti far fronte anche alla questione uscite, con diversi calciatori in lista di sbarco. Da Rafael a Tonelli passando soprattutto per calciatori come Giaccherini. In particolar modo il futuro dell’ex Juventus sembra piuttosto segnato, con Atalanta e Chievo sullo sfondo. “Al 99% andrà via, non possiamo più restare in azzurro visto che non gioca mai”. […] L'articolo Ag. ...

Inglese - stallo con il Chievo. Il Napoli potrebbe giocarsi la carta Giaccherini : Intervistato ai microfoni di ‘Repubblica’, Roberto Inglese, attaccante del Chievo Verona, ha dichiarato ancora una volta la propria volontà di trasferirsi al Napoli: “Sono di proprietà del Napoli, prima o poi andrò lì. Se succederà subito o a giugno, però, non lo so. Quando ho affrontato gli azzurri in campionato, non mi ha fatto alcun effetto particolare. […] L'articolo Inglese, stallo con il Chievo. Il Napoli potrebbe ...

