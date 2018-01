: #BreakingNews Gerusalemme, media: 2019 ambasciata Usa - CybFeed : #BreakingNews Gerusalemme, media: 2019 ambasciata Usa - NotizieIN : Gerusalemme, media: 2019 ambasciata Usa - Toni_ct_1 : RT @CretellaRoberta: Ambasciata Usa a Gerusalemme nel 2019: Media Usa, uffici saranno ospitati da consolato - CretellaRoberta : Ambasciata Usa a Gerusalemme nel 2019: Media Usa, uffici saranno ospitati da consolato - Radio1Rai : NEWS/ #Gerusalemme Media: ambasciata Usa in città per 2019. -

L'amministrazione Trump sta lavorando per spostare agli uffici dell'Usa nel. Lo riportanostatunitensi sulla scorta di quelli israeliani. L', guidata da David Friedman, ha attualmente sede a Tel Aviv, mentre asi trova solo il consolato Usa, ad Arnona, parte ovest. In programma la costruzione ex novo dell'; nell'attesa Friedman potrebbe trasferirsi proprio nei locali del consolato.(Di venerdì 19 gennaio 2018)