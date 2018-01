Gentiloni | contro terrorismo cooperazione

RIFORMA PENSIONI/ Rizzo contro Gentiloni : Legge Fornero va abolita (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Rizzo contro Gentiloni: Legge Fornero va abolita. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 19 gennaio(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 12:39:00 GMT)

Gentiloni ancora più in campo contro tutte le promesse su tasse - pensioni e redditi vari : 'non è tempo per le cicale' : Dal presidente del Consiglio monito ai partiti in campagna elettorale. 'non è il tempo di scardinare pilastri del nostro sistema pensionistico e fiscale ma quello della competenza, della serietà e ...

RIFORMA PENSIONI/ Gentiloni contro "scardinamento" del sistema pensionistico (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Gentiloni contro "scardinamento" del sistema PENSIONIstico. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 18 gennaio(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 13:02:00 GMT)

Gentiloni : bene ok a missioni - contro terrorismo e per pace : Roma, 17 gen. (askanews) 'Via libera della Camera alle missioni internazionali. Da Afghanistan a Iraq, da Libano a Kossovo, da Libia a Niger forze armate e cooperazione italiana lavorano per pace, ...

Di Maio : usano Roma e Torino contro di noi - Gentiloni fa propaganda : Torino, 13 gen. (askanews) 'Sono giorni che vedo utilizzare Roma e Torino contro di noi. Io non ci sto. Non sono d'accordo col fatto che si possano utilizzare queste due città in campagna elettorale ...

Nella campagna elettorale irrompe lo scontro fra Gentiloni e la Raggi : Il premier ha definito l'amministrazione capitolina poco efficiente. Anche il ministro dello Sviluppo economico Calenda attacca il Campidoglio. 'Servono più poteri, non chiacchiere' la replica della ...

Roma - scontro Palazzo Chigi-Campidoglio - Gentiloni : "Scarsa efficienza - noi ci siamo" | Raggi : "Solo chiacchiere prima delle elezioni" : "Siamo in campagna elettorale, quindi ricomincia a valere il principio secondo il quale vince chi urla, offende e attacca l'avversario con buona pace dei programmi. Oggi è il turno di Gentiloni contro Raggi", ha detto il sindaco di Roma replicando alla frecciata del premier

Il premier Pd - la sindaca M5s : scontro diretto Gentiloni-Raggi su governo del Paese e Capitale : Il presidente del Consiglio: 'Questa città non si governa solo affrontando le emergenze, non siamo al massimo dell'efficienza'. E Calenda rincara: 'Non possiamo stare qui sulla riva ad aspettare che ...

Paolo Gentiloni - l'attacco diretto contro Virginia Raggi : 'Questa amministrazione non è il massimo dell'efficienza' : Ormai anche il mansueto Paolo Gentiloni è entrato nello spirito velenoso della campagna elettorale. Il suo primo attacco diretto contro un avversario politico è rivolto al sindaco di Roma, Virginia ...

Paolo Gentiloni e Carlo Calenda contro Virginia Raggi : Il governo, attraverso il premier Paolo Gentiloni e il ministro per lo Sviluppo economico, Carlo Calenda, va all'attacco della Giunta di Roma guidata da Virginia Raggi. Il palcoscenico è l'iniziativa "Una Costituente per Roma" promossa da Roberto Giachetti. "Noi siamo il governo e non possiamo non avere uno spirito di collaborazione su Roma - ha detto Gentiloni - anche se talvolta questo aiuto è stato accolto con sospettosa ...

Paolo Gentiloni contro Laura Boldrini : collegi uninominali - l'ipotesi sullo scontro a Torino : collegi uninominali, sorpattutto croce e poca delizia per i candidati alle prossime politiche. Già, dove far correre i big? Dove candidarli, magari col rischio che perdano lo scranno? Dubbi amletici, ...

Nomine Fs - la furia della Meloni contro Renzi e Gentiloni : 'Ladri di poltrone' : Il governo, negli ultimi giorni di vita, dà gli ultimi colpi di coda in modo che molti definiscono scandaloso. Tra tutti, è Giorgia Meloni la più severa sulla nomina, a sorpresa, dei nuovi componenti ...

Congelato decreto Snam - ma Sindaco non ritira dimissioni - nuovo incontro con Gentiloni l'8 gennaio : L'Aquila - "Per il momento è Congelato il decreto che autorizzerebbe il via libera alla realizzazione della centrale di compressione Snam a Sulmona". Così il Sindaco della cittadina al termine dell'incontro a Palazzo Chigi per ribadire la contrarietà dei sindaci del centro Abruzzo al progetto di realizzare la centrale di compressione del metanodotto Brindisi-Manerbio proprio a Sulmona. La delegazione di primi ...

Gentiloni : “L’Italia si è ripresa dalla più grande crisi del Dopoguerra”. Ora l’incontro con Mattarella : Essere arrivati a una conclusione ordinata della legislatura «è uno degli obiettivi importanti che ha raggiunto questo governo». È iniziata così l’ultima conferenza stampa del premier Paolo Gentiloni in occasione della fine del 2017. Il nostro Paese si stava ancora leccando le ferite e in un momento delicato della nostra economia «pensate a quanto ...