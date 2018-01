Gennaro Gattuso | Milan Undici partite in un mese e mezzo? Pensiamo gara per

Gennaro Gattuso - Milan/ "La sosta ci ha fatto bene - ci sono voglia e aspettative" : Gennaro Gattuso, Milan "La sosta ci ha fatto bene, ci sono voglia e aspettative". Il tecnico dei rossoneri ha parlato in occasione di un evento Diesel: ecco le sue dichiarazioni(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 10:58:00 GMT)

COMPLEANNO Gennaro GATTUSO/ Gli auguri del Milan : "Esempio di umiltà - determinazione e ambizione" : GENNARO Ivan GATTUSO compie oggi 40 anni. Il tecnico del Milan ha raccolto tante soddisfazioni in campo che spera di replicare sulla panchina rossonera. Arrivati gli auguri della società.(Pubblicato il Tue, 09 Jan 2018 13:48:00 GMT)

Buon compleanno Massimo Silvestri - Oscar Prudente - Gennaro Gattuso… : Buon compleanno Massimo Silvestri, Oscar Prudente, Gennaro Gattuso… …Marcello Costa, Anna Tatangelo, Wilbur Smith, Dan Peterson, Dario Antiseri, Sergio Cragnotti, Joan Baez, Massimiliano Fuksas, Gianfranco... L'articolo Buon compleanno Massimo Silvestri, Oscar Prudente, Gennaro Gattuso… su Roma Daily News.

Gennaro Gattuso : 'Il mio sogno è restare al Milan. Mia moglie dice che sono pazzo da rinchiudere' : Rino Gattuso festeggia i primi 40 anni da allenatore della squadra con cui ha vinto tutto. Un regalo per il compleanno? 'Vorrei essere meno focoso, meno incazzoso, più calmo. Mia moglie dice che sono ...

Milan - Gennaro Gattuso : 'Il derby di Coppa Italia con l'Inter come la finale dei mondiali' : Per Gennaro Gattuso il derby di Coppa Italia potrebbe essere l'ultima partita da allenatore del Milan : le voci su un esordio-flash in caso di sconfitta continuano a ricorrersi. E così, non a caso, il ...

Milan - Silvio Berlusconi punge Gennaro Gattuso : 'Non si può giocare con una punta. Non si va da nessuna parte' : Silvio Berlusconi parla del 'suo' Milan - forse un trauma mai superato la cessione - e 'gufa' Gennaro Gattuso . 'Soffro e provo un forte dolore perché le cose non stanno andando come dovrebbero. E non ...

Massimo Oddo - la preghiera al Milan : 'Proteggete Gennaro Gattuso' : Il Milan protegga Gennaro Gattuso . Questo l'accorato appello che Massimo Oddo , allenatore dell'Udinese, dai microfoni di ' Radio anch'io sport ', lancia ai vertici del Milan . 'Non mi permetto di giudicare altri,' ha spiegato, 'peraltro Gattuso è un mio amico, poi non conosco le cose. Quando si cambia allenatore ci sono problematiche ...

Milan-Verona - la conferenza di Gennaro Gattuso LIVE : In Coppa Italia, Gennaro Gattuso non ha voluto badare al sottile. Pochissimo turnover, per assicurarsi il passaggio del turno a scapito proprio dell'Hellas Verona, che affronterà nuovamente domani. ...

Gennaro Gattuso/ E' l'allenatore giusto per il Milan? Corti e Onnis lo mettono alla prova (Le Iene Show) : Gennaro Gattuso, nuovo allenatore del Milan: è l'uomo giusto? Corti e Onnis lo mettono alla prova a Le Iene Show. Le ultime notizie sul tecnico rossonero, subentrato a Vincenzo Montella(Pubblicato il Tue, 28 Nov 2017 20:42:00 GMT)

Crisi Milan : chiude Vincenzo Montella - apre Gennaro Gattuso : Una decisione già accarezzata mesi fa, ma poi sempre scartata, per la convinzione che la svolta alla fine sarebbe arrivata e per non sancire di fronte agli occhi del mondo il fallimento di un ...

Gennaro Gattuso al Milan - la benedizione di Silvio Berlusconi : 'Gli ho telefonato - e...' : Cacciato Vincenzo Montella, sulla panchina del Milan arriva la bandiera rossonera Gennaro Gattuso . E tra i primissimi a rivolgergli un saluto, con una telefonata, ecco Silvio Berlusconi , che ...

Milan : esonerato Vincenzo Montella - arriva Gennaro Gattuso : ...

Il Milan manda via Vincenzo Montella e si affida a Gennaro Gattuso : La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la gara interna con il Torino. Così l’AC Milan ha scelto di esonerare Vincenzo Montella dall’incarico di allenatore della prima squadra. “Al Signor Montella vanno i più sentiti ringraziamenti per…Continua a leggere →