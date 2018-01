Gene Gnocchi | contestazione sotto casa del comico | ecco cosa è successo

: @AugustoMinzolin ognuno in qualsiasi lavoro faccia deve o dovrebbe essere professionale , Gene Gnocchi non lo e' - ducci_elena : @AugustoMinzolin ognuno in qualsiasi lavoro faccia deve o dovrebbe essere professionale , Gene Gnocchi non lo e' - Resilienza5 : RT @RiscattoNaz: Il nipote di Claretta Petacci: “Disgustato. Denuncerò Gene Gnocchi”. “Mia zia esempio di amore eroico” - SorrentinoAnt10 : RT @NicolaPorro: Un’altra storia, un’altra vicenda che fa impallidire. Questa volta protagonisti Gene Gnocchi e il pubblico... https://t.co… - Matteo16901561 : RT @51fini: Secondo voi Floris dovrebbe cacciare Gene Gnocchi da DiMartedì? ?? @giovannifloris3 chi? Quello che ride sguaiatamente delle sue… - ducci_elena : RT @AugustoMinzolin: La battuta di Gene Gnocchi sulla Petacci si merita un solo commento: cretinismo scambiato per satira. -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di venerdì 19 gennaio 2018) Non si placano le polemiche nei confronti dela to delle sue dichiarazioni in merito al maiale che era stato ripreso dalla Meloni vagare per le strade di Roma. Nell'occasione Giorgia Meloni aveva pubblicato il video del maiale attraverso i social network, ironizzando sulla gestione del Sindaco Virginia Raggi del Movimento 5 Stelle. Il personaggio televisivo, famoso per la sua ironia ma soprattutto per la sua vicinanza ai partiti di sinistra, non aveva esitato a commentare la vicenda dicendo pubblicamente che il maiale in questione era niente meno che #Claretta Petacci che vagava per le strade di Roma, concludendo con una risata a crepapelle che aveva coinvolto le persone presenti in studio a Di Martedì. Le sue dichiarazioni hanno scatenato una vera e propria ondata di contestazioni, per aver paragonato una ragazza barbaramente uccisa ad un maiale ...