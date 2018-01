Gene Gnocchi | contestazione sotto casa del comico | ecco cosa è successo

: RT @51fini: GENE GNOCCHI? Un comico intelligente ?? all’altezza di fare spettacolo divertente alle “ FESTE DE L’UNITA’” .... fra salamelle,… - Fabme0801 : RT @51fini: GENE GNOCCHI? Un comico intelligente ?? all’altezza di fare spettacolo divertente alle “ FESTE DE L’UNITA’” .... fra salamelle,… - maluborghesan : RT @ClaudioPerconte: Sono sconcertato. Gene Gnocchi stamane come se niente fosse ha "rivendicato il diritto di satira". Paragonare una donn… - MarioLabolani : Ma non solo non sei neppure un comico, da anni incapace nel far ridere la gente, ma sei anche un povero i......,... - ninocortesi : @sarabattaglia_7 Gene Gnocchi si è solo venduto al potere mediatico. Non ci sono più i Rubagotti di una volta. - orsomannaro74 : Ma c'erano tanti altri nomi... -

(Di venerdì 19 gennaio 2018) Non si placano le polemiche nei confronti dela seguito delle sue dichiarazioni in merito al maiale che era stato ripreso dalla Meloni vagare per le strade di Roma. Nell'occasione Giorgia Meloni aveva pubblicato il video del maiale attraverso i social network, ironizzando sulla gestione del Sindaco Virginia Raggi del Movimento 5 Stelle. Il personaggio televisivo, famoso per la sua ironia ma soprattutto per la sua vicinanza ai partiti di sinistra, non aveva esitato a commentare la vicenda dicendo pubblicamente che il maiale in questione era niente meno che Claretta Petacci che vagava per le strade di Roma, concludendo con una risata a crepapelle che aveva coinvolto le persone presenti in studio a Di Martedì. Le sue dichiarazioni hanno scatenato una vera e propria ondata di contestazioni, per aver paragonato una ragazza barbaramente uccisa ad un maiale. Tutti contro ...