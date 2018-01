Galaxy S9 | i più economici in Cina Data uscita | caratteristiche e prezzo

Samsung Galaxy S9 - in Cina si prevede un prezzo più basso rispetto al Galaxy S8 : Il manager ha ammesso la tendenza al rialzo dei prezzi che ha contagiato le case produttrici, ma assicura che il prezzo del Galaxy S9 sarà il più basso al mondo. Un prezzo più appetibile potrebbe in ...

Samsung Galaxy Note 8 si spegne e non si riaccende più Morto : Batteria Samsung Galaxy Note 8 si scarica completamente e non si riaccende più Morto Ecco la soluzione che eviterà che la batteria si scarichi completamente spegnendo il telefono quando la batteria è al 12%.

Sbagliata la data di uscita del Samsung Galaxy S9 e S9 Plus? Prezzo più alto che mai : Sulla data di uscita del Samsung Galaxy S9 e S9 Plus continuano a prodursi rumor più o meno accreditati. Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato la notizia di una probabile presentazione il giorno 26 febbraio in quel di Barcellona, in occasione del Mobile World Congress e l'indicazione pure del 16 marzo per l'inizio delle vendite, almeno in specifici mercati. In realtà la soffiata, a monte, è stata fornita dal noto leaker Evan Blass ...

Samsung Galaxy S9 e S9+ - rumors scheda tecnica - prezzo e uscita | Il Plus avrà la fotocamera più luminosa di sempre : Samsung Galaxy S9 e S9 Plus, le indiscrezioni e le caratteristiche tecniche Samsung Galaxy S9 e S9+, rumors scheda tecnica, prezzo e uscita - Il Plus avrà la fotocamera più luminosa di sempre Samsung ...

