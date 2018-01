Gabriele Lavia | i dubbi di un «Padre»

: RT @paoladelusa: "Truccarmi come un attore di teatro? Ne ho avuto qualche volta la tentazione. Ma poi ho pensato, che sotto la maschera, il… - laura_lavespa : RT @paoladelusa: "Truccarmi come un attore di teatro? Ne ho avuto qualche volta la tentazione. Ma poi ho pensato, che sotto la maschera, il… - Pietro_Firenze : Un inarrivabile Gabriele #Lavia disegna un Padre di una struggente potenza teatrale. Johan August #Strindberg… - Hombre_2_0 : RT @paoladelusa: "Truccarmi come un attore di teatro? Ne ho avuto qualche volta la tentazione. Ma poi ho pensato, che sotto la maschera, il… - velocevolo : RT @paoladelusa: "Truccarmi come un attore di teatro? Ne ho avuto qualche volta la tentazione. Ma poi ho pensato, che sotto la maschera, il… - Letterat_Cinema : "#Ilpadre" di #AugustStrindberg con #GabrieleLavia e #FedericaDiMartino, regia Gabriele Lavia al #TeatroQuirino... -

Leggi la notizia su vanityfair

(Di venerdì 19 gennaio 2018) A 75 anni,porta in scena per la terza volta Il, «tragedia in tre atti» di August Strindberg prodotta dalla Fondazione Teatro della Toscana e che, dopo il debutto a Firenze, sarà al Quirino di Roma dal 23 gennaio al 4 febbraio (all’Elfo di Milano dal 15 al 22 febbraio). Protagonista delè il Capitano cui la moglie (interpretata dalla vera moglie di: Federica Di Martino) fa intendere che la figlia molto amata non sia sua. Da questo punto inizia una discesa agli inferi, dove salta ogni certezza, fino al compimento di quello che l’autore definisce «omicidio psichico» dell’uomo ridotto alla camicia di forza. Questa è la terza volta che mette in scena e interpreta Il… È un testo che mi perseguita. È stata una delle mie primissime regie, questa è la mia ultima… per il momento. Le prime due versioni erano però completamente ...