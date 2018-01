' Forza Italia in città non può essere Doriano Mancin'

Con Bongiorno Salvini tenta l'ingresso nel 'salotto buono' : il nervosismo di Maroni (e Bossi) - gelo di Forza Italia : Di Matteo Salvini una volta aveva addirittura "paura". Ma ora che è candidata di spicco della Lega, Giulia Bongiorno dice che non bisogna fermarsi al "linguaggio colorito" del leader leghista. "Ha le idee chiare", dice l'ex deputata finiana al Corriere tv. Ex avvocato di Giulio Andreotti, ma anche di Bruno Contrada, di Francesco Totti, Gianna Nannini e anche Raffaele Sollecito, punta di attacco finiana contro Berlusconi alla fine del suo ...

Silvio Berlusconi - Vittorio Sgarbi : 'Mi candido con Forza Italia - ho un seggio sicuro al Senato' : 'Vado con Silvio Berlusconi, mi ha offerto un seggio sicuro al Senato per Forza Italia . Non presento più la mia lista, Berlusconi non vuole vedere Giulio Tremonti nemmeno dipinto, dice che la caduta ...

Forza Italia ad Atripalda - delineato l'organigramma : Il Coordinamento Comunale di Forza Italia ha delineato il proprio organigramma assegnando i seguenti ruoli: • Coordinatore Cittadino: Attilio Strumolo • Vice Coordinatore e coordinatrice del ...

Alerion Clean Power apre sede a Potenza per rafForzarsi nel Sud Italia : (Teleborsa) - Alerion Clean Power si dedica al Sud Italia. La società attiva nelle rinnovabili ha costituito una nuova struttura a Potenza - in Basilicata - dedicata al sud Italia nell'ambito del ...

Incubo Pd sotto il 20% - Forza Italia boom Chi voterai il 4 marzo? Sondaggio online : Elezioni 4 marzo 2018. Su AffarItaliani.it il borsino del voto. Aggiornamento continuo fino all'apertura delle urne sullo stato di salute delle forze politiche in campo. Si tratta di un'analisi esclusiva basata su sondaggi, sentiment e indicazioni che arrivano dai partiti che partecipano alle elezioni politiche del 4 marzo Segui su affarItaliani.it

Omofobia - scontro in Puglia sulla proposta di legge di Emiliano. Forza Italia : "Alimenta teorie gender" : Appproda in commissione il provvedimento voluto dal governatore contro l'Omofobia. Critiche dal forum delle famiglie, pieno appoggio da Arcigay. Emiliano...

Sondaggi - Forza Italia record : M5s stabile tra il 27 e il 28% nella posizione di primo partito, Pd in discesa al 23,2% e Forza Italia in crescita costante ale 16,5%, miglior risultato da un anno in qua. Sono i numeri chiave della Supermedia della settimana. Sono giorni frenetici per i leader dei partiti: mancano circa dieci giorni alla scadenza per il deposito delle candidature, che devono comprendere sia i nomi delle liste plurinominali sia quelli dei candidati nei collegi ...

Alessandra Ghisleri : 'Il centrodestra è al 39%' - Forza Italia e Silvio Berlusconi trainano la coalizione : Alessandra Ghisleri , ovvero la sondaggista che non sbaglia mai. E se le rilevazioni presentata a L'aria che tira confermassero la sua fama, il verdetto è presto detto: non ce n'è per nessuno, il ...

Ultimi sondaggi politici elettorali : boom di Forza Italia - si avvicina al PD Video : Ad un mese e mezzo circa dalle elezioni politiche, si accende la sfida tra i partiti Italiani. I recenti #sondaggi politici, che vanno ad evidenziare le intenzioni di voto dei cittadini [Video], mostrano uno scenario impensabile fino a poco tempo fa. #Forza Italia è cresciuto notevolmente ed ora va ad insidiare il secondo posto, attualmente detenuto dal Partito Democratico. Resta sempre davanti a tutti il Movimento 5 Stelle, che può vantare un ...

Forza Italia giovani - assegnati coordinamenti delle aree strategiche : ... Luigi Lamberto (Stignano), laureando in Economia e Commercio, viene riconfermato come Coordinatore della cittadina di Stignano; Giuseppe Candido (Stilo), laureato in Economia e Commercio, è un ...

Debito pubblico - i piani gemelli di Forza Italia e Pd per tagliarlo al 100% del pil “vendendo il patrimonio dello Stato” : L’idea non è particolarmente originale, considerato che se ne parla dall’inizio degli anni Novanta. Colpisce però che il progetto di un maxi taglio del Debito pubblico basato su una vendita straordinaria di beni dello Stato sia messo nero su bianco, quasi identico, nei piani di legislatura di Forza Italia e del Pd. Potenziali protagonisti, dopo il voto del 4 marzo, di una grande coalizione che farebbe contenta Bruxelles, ...