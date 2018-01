Forte terremoto in Friuli Venezia Giulia | risentimento sismico fino al 5° grado Mercalli

Messico : Forte scossa di terremoto nel Golfo di California - 19 gennaio 2018 : forte scossa nel Golfo di California, in Messico. Tremori e paura a Hermosillo. I dati dell'USGS. Una forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 19 gennaio 2018, esattamente alle 17.17...

Forte scossa di terremoto al Nord - paura in Friuli Venezia Giulia : epicentro a Tolmezzo - attenzione alle Alpi… : Le Alpi continuano a “ballare”: dopo i forti terremoti dei giorni scorsi (magnitudo 3.9 al confine Italia-Slovenia e magnitudo 4.0 tra Austria e Svizzera), un’altra Forte scossa di magnitudo 3.8 secondo i dati pubblicati dall’INGV ha colpito il Friuli Venezia Giulia pochi minuti fa, alle 18:39 di oggi pomeriggio, con epicentro a Tolmezzo nell’alto Friuli. Ipocentro a 8.6km di profondità. Anche questa scossa è stata ...

Terremoto - paura sulle Alpi : nuova Forte scossa al confine tra Austria - Svizzera e Liechtenstein - avvertita fino in Italia e Germania [MAPPE e DATI] : 1/9 ...

Forte terremoto in Perù : due morti e 104 feriti : Sono due le vittime del terremoto di magnitudo 6.8 che domenica ha scosso il sud-est del Perù. Un 32enne è deceduto dopo l’operazione con cui i medici lo hanno sottoposto per le gravi lesioni riportate alla testa e al corpo. Il sisma aveva già provocato la morte di un 55enne, travolto da un masso nella provincia andina di Carapelì. Secondo le ultime cifre diffuse, i feriti sono 104. Almeno 160 famiglie, invece, sono state costrette a ...

Forte scossa di terremoto in Perù : il governo annuncia lo stato d’emergenza per le zone colpite : A seguito della Forte scossa di terremoto verificatasi ieri in Perù, il governo si prepara a disporre lo stato di emergenza nelle località colpite: “Stiamo preparando un decreto per la dichiarazione dello stato di emergenza utile a prendere azioni immediate che permettano la ricostruzione delle case e il lavoro per il ripristino delle vie di comunicazione“, ha spiegato la presidente del Consiglio Mercedes Araoz, citata dal quotidiano ...

Terremoto - Forte scossa in Portogallo : epicentro ad Arraiolos vicino Évora - paura a Lisbona e Porto [LIVE] : Una violenta scossa di magnitudo 4.9 secondo i primi dati del Centro Sismico Euro/Mediterraneo ha colpito il Portogallo centrale pochi minuti fa, alle ore 12:51 italiane (le 11:51 locali). La scossa s’è verificata nell’entroterra di Lisbona, con epicentro 8 km a nord-nordest di Arraiolos, vicino Évora, ad una profondità di circa 16km. Scene di panico e tanta gente in fuga nelle zone più vicine all’epicentro. paura anche a ...

Terremoto - Forte scossa in Portogallo : epicentro ad Évora - panico nell’entroterra di Lisbona [LIVE] : Una violenta scossa di magnitudo 4.9 secondo i primi dati del Centro Sismico Euro/Mediterraneo ha colpito il Portogallo pochi minuti fa, alle ore 12:51 italiane. La scossa s’è verificata nell’entroterra di Lisbona, con epicentro ad Évora, ad una profondità di circa 16km. Scene di panico e tanta gente in fuga nelle zone più vicine all’epicentro. Seguiranno aggiornamenti L'articolo Terremoto, forte scossa in Portogallo: epicentro ...

Forte terremoto in Perù - media : almeno due morti e decine di feriti : Forte terremoto in Perù, media: almeno due morti e decine di feriti L’epicentro del sisma, di magnitudo 7.3, è stato localizzato a 31 km a sud ovest di Acari, una località del litorale pacifico Continua a leggere L'articolo Forte terremoto in Perù, media: almeno due morti e decine di feriti sembra essere il primo su NewsGo.

Forte scossa di terremoto in Perù : almeno 2 morti e decine di feriti - tutti gli aggiornamenti [DATI e MAPPE] : 1/5 ...

Paura in Perù - Forte di scossa di terremoto di magnitudo 7.3 : è durata più di un minuto : Paura in Perù, forte di scossa di terremoto di magnitudo 7.3: è durata più di un minuto La terra ha tremato per oltre 60 secondi sulla costa meridionale del Perù, dove si è registrata una scossa di magnitudo 7.3 della scala Richter. Rientrato anche l’allarme tsunami, si contano ora i danni, anche se non ci […] L'articolo Paura in Perù, forte di scossa di terremoto di magnitudo 7.3: è durata più di un minuto sembra essere il primo su ...

Forte scossa di terremoto in Perù : allarme tsunami - rischio onde alte un metro [DATI e MAPPE] : 1/5 ...

Forte scossa di terremoto in Perù [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Forte scossa di terremoto nel Myanmar (Birmania) - dati USGS : Forte scossa di terremoto registrata nel sud-est asiatico. Epicentro nel Myanmar . Ecco i dati USGS. Una Forte scossa di terremoto è stata registrata oggi 11 gennaio 2017, esattamente alle 19-26...

Forte terremoto in Honduras. E l’Isola? : terremoto in Honduras terremoto in Honduras. Nella giornata di ieri il paese dell’America Centrale, le cui spiagge fanno da scenario all’Isola dei Famosi, è stato colpito da una Forte scossa sismica di magnitudo 7.6. Il movimento tellurico, registrato alle 20.51 di martedì 9 gennaio (ora locale), ha interessato il mar dei Caraibi, e in particolare l’area compresa tra l’Honduras e le Isole Cayman. Pur essendo state ...