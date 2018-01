Australian Open - Fognini vola al terzo turno : Australian Open, Fognini vola al terzo turno Australian Open, Fognini vola al terzo turno Continua a leggere L'articolo Australian Open, Fognini vola al terzo turno sembra essere il primo su NewsGo.

Australian Open 2018 : Fabio Fognini supera il russo Donskoy e vola al terzo turno : Dopo Andreas Seppi, anche Fabio Fognini stacca il biglietto per il terzo turno degli Australian Open 2018. Il ligure supera in rimonta il russo Evgeny Donskoy, numero 72 del mondo, imponendosi in quattro set con il punteggio di 2-6 6-3 6-4 6-1 dopo due ore e ventitre minuti. Partita che si è disputata sotto un caldo davvero torrido, con la temperatura arrivata vicinissima ai 40 gradi e condizioni davvero difficili. Match che inizia subito male ...

LIVE Australian Open 2018 - tutti i risultati di giovedì 18 gennaio : tabellone maschile. Lorenzo Sonego e Fabio Fognini per volare al terzo turno : risultati QUARTA GIORNATA Australian Open IN AGGIORNAMENTO – tabellone MASCHILE Rod Laver Arena non prima delle ore 4.00 DJOKOVIC, Novak (SRB) [14] vs MONFILS, Gael (FRA) secondo match dalle ore 9.00 STRUFF, Jan-Lennard (GER) vs FEDERER, Roger (SUI) [2] Margaret Court Arena ore 1:00 THIEM, Dominic (AUT) [5] vs KUDLA, Denis (USA) secondo match dalle ore 9:00 SANDGREN, Tennys (USA) vs WAWRINKA, Stan (SUI) [9] Hisense Arena non prima delle ...

Tennis - Australian Open 2018 : impresa Sonego - vola al secondo turno. Passano anche Djokovic e Fognini : ... che è tornato ufficialmente in campo dopo sei mesi battendo senza problemi 6-1, 6-2, 6-4 lo statunitense Donald Young, numero 62 del mondo. Ritorno con vittoria anche per Stan Wawrinka : lo svizzero,...

Tennis - ATP Sydney 2018 : CHE SPETTACOLO FABIO Fognini! Supera in rimonta Mannarino e vola in semifinale : Inizio di stagione scintillante quello di FABIO Fognini, che si è qualificato per le semifinali del torneo ATP di Sydney dopo aver sconfitto in rimonta in tre set il francese Adrian Mannarino con il punteggio di 6-7 7-6 6-2 dopo una battaglia di due ore e quarantasei minuti di gioco. Il nativo di Arma di Taggia parte benissimo nel primo set, portandosi sul 4-1 con addirittura un doppio break di vantaggio. L’inerzia del set sembra essere ...

Tennis - Atp Sydney : Lorenzi e Fognini volano ai quarti : Vola ai quarti anche Lorenzi: il 36enne, n° 45 al mondo, ha sconfitto in due set (6-3, 7-5) lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, numero 22 del ranking Atp e prima testa di serie del torneo e ora ...

Tennis - super Italia a Sydney : Fognini - Lorenzi e Giorgi volano ai quarti : Giornata da incorniciare per i Tennisti Italiani impegnati a Sydney. Fabio Fognini e Paolo Lorenzi accedono ai quarti del torneo ATP , stesso risultato per Camila Giorgi. Ma andiamo con ordine e ...