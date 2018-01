Fake news | arriva il pulsante rosso della “Verità” – L’istantanea di Caporale

Lazio - Daga (M5s) : da governatore Fake news sulla sanità : Roma, 19 gen. (askanews) 'Zingaretti è un bugiardino. Ormai, le menzogne del governatore non si contano più ed oggi, anche il Tempo lo smaschera sul San Filippo Neri che, lo stesso Zingaretti, aveva ...

Trump e gli Oscar alle Fake news : ecco le testate "premiate" : Krugman, premio Nobel all'Economia che non è un giornalista, nel 2016 ha pubblicato un editoriale in cui aveva previsto un crollo di Wall Street con l'elezione di Trump. Sul secondo gradino del ...

Il servizio anti Fake news della Polizia Postale? Diteci che è uno scherzo : “C’è più sicurezza insieme”: proprio al fine di sfruttare le potenzialità offerte da una così vasta comunità, sul sito www.commissariatodips.it viene creato e messo a disposizione dei cittadini uno speciale Red Button per la segnalazione di fake news. Si tratta di un servizio dedicato di segnalazione istantanea, grazie al quale l’utente, giovandosi di un’interfaccia web semplice ed immediata, senza particolari procedure di registrazione. Quello ...

Il piano anti Fake news? Un incubo : Roma Un red button, ovvero un pulsante rosso contro le fake news. Così il ministero dell'Interno dichiara guerra alle «bufale» sul web. Il cittadino potrà, con un semplice click, collegarsi al sito della Polizia di Stato (www.commissariatodips.it) e, fornendo la sua mail e l'url che riporta alla notizia falsa, segnalarla alle autorità.Il servizio sarà a cura del Cnaipic (Centro nazionale anticrimine informatico per ...

Contro le Fake news chiamate la polizia. Come funziona l'unità speciale : Un "pulsante rosso" a disposizione degli utenti del web per segnalare fake news. È il nuovo servizio messo a disposizione dalla Polizia postale e delle comunicazioni, presentato oggi nella sede del Polo Tuscolano dal ministro dell'Interno Marco Minniti, dal capo della Polizia, Franco Gabrielli, e dal direttore del servizio di Polizia postale, Nunzia Ciardi. Ricevute le segnalazioni, un team dedicato del Cnaipic ...

Monica Vitti ricoverata in ospedale/ Fake news sull'attrice : la battaglia continua a 86 anni : Un'altra Fake news sconvolge il popolo dei social e il web ma per fortuna arriva la smentita da parte del marito di Monica Vitti: "L'attrice non è ricoverata". Ecco i dettagli(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 21:25:00 GMT)