Facebook | pronto un nuovo algoritmo | ecco cosa cambierà sulla piattaforma

Zuckerberg annuncia : Facebook è pronto a cambiare la 'bacheca' : Il mondo virtuale dei social network è sempre più pressante e, talvolta, invadente. Nessuno (o quasi), al giorno d'oggi, può fare a meno di utilizzare Facebook. E' lui il re dei social network, utilizzabile per i motivi più disparati: per lavoro, come semplice passatempo o per far conoscere il proprio pensiero in merito a qualche particolare argomento. Articoli, pubblicità, richieste di amicizia, gruppi, notifiche, messaggi, post e bacheche da ...

Facebook : pronto un dispositivo di video chat simile ad Echo Show di Amazon : A distanza di 5 anni pare che il colosso dei social network si voglia rilanciare nel mondo dell'hardware. Al posto di uno smartphone, i rumors emersi di recente indicano che la società californiana ...

Facebook sempre più a misura di utenti - è pronto a "punire" i post di spam : "Gli utenti ci hanno detto che odiano i post di spam che provocano l'interazione con like, 'condividi' e commenti": è così che il team di Facebook (tramite il portavoce Henry Silverman) ha spiegato sul suo blog l'introduzione di una novità volta proprio ad accontentare gli insoddisfatti e a punire quelle pagine che pubblicano post "acchiappa-click". La piattaforma del futuro, allora, sarà sempre più a misura di ...

Facebook pronto per testare le pubblicità nei suoi video : Il Social Network, Facebook, sta preparando l’introduzione di annunci pubblicitari all’interno dei suoi video. Ecco tutti i dettagli! Facebook è il primo social network al mondo. In esso ogni giorno tante persone interagiscono, vendono e trovano lavoro. Come se questo non bastasse, la sua piattaforma video sta diventando sempre più ricca di contenuti e tante persone preferiscono caricarli direttamente li che su YouTube o altri ...