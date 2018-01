Fabio Fazio | la voce da Sanremo | c' è lui dietro la scelta di Claudio Baglioni | perché il

Ascolti : Romanzo famigliare batte Perfetti sconosciuti - bene Fabio Fazio : Ascolti tv di lunedì 15 gennaio 2018. Chi ha vinto in prima serata? E com’è andato Che fuori tempo che fa? Ascolti tv di lunedì 15 gennaio 2018 in prima serata, chi ha vinto In prima serata Rai1 ha trasmesso la terza puntata della fiction Romanzo famigiare. Risultati? 5.283.000 spettatori (21,5% di share). Su Canale […] L'articolo Ascolti: Romanzo famigliare batte Perfetti sconosciuti, bene Fabio Fazio proviene da Gossip e Tv.

Fabio Fazio batte Massimo Giletti. Ascolti tv - 'Che tempo che fa' senza politici trionfa : La politica non è pane per Fabio Fazio . Sarà un caso, ma quando a Che tempo che fa non ci sono onorevoli, premier o ministri a cui inginocchiarsi il conduttore più pagato di Raiuno torna a fare buoni ...

Fabio Fazio - la grana Orietta Berti : 'Gli ho telefonato - cosa mi ha detto'. Poi sputtana i comunisti : Succede spesso nel mondo dello spettacolo, con attori, attrici, cantanti e presentatori pubblicamente che fanno spesso sfoggio delle loro preferenze. Ma stavolta c'è di mezzo la Rai, perché la Berti ...

Fabio Fazio - stipendio bloccato dalla corte dei conti? : Un enigma, Fabio Fazio, secondo quanto scrive Dagospia, sarebbe ancora senza stipendio. La corte dei Conti, infatti, avrebbe bloccato il pagamento. Ricordiamo che Dagospia si definisce “Risorsa informativa online a contenuto generalista che si occupa di retroscena. È espressione di Roberto D’Agostino“. Fabio Fazio, un enigma E’ proprio su Dagospia, che compare un flash venerdì 12 gennaio 2018: FLASH! SEMBRA CHE FabioLO ...

Meryl Streep - Tom Hanks e Steven Spielberg ospiti da Fabio Fazio : Meryl Streep, Tom Hanks e Steven Spielberg ospiti da Fabio Fazio Meryl Streep, Tom Hanks e Steven Spielberg in studio a Che tempo che fa: i tre attori sono impegnati nella promozione del film The Post,...

Cache da sogno per Lewis Hamilton da Fabio Fazio : Per i 25 minuti di intervista con Fabio Fazio, nello scorso dicembre, il campione mondiale di Formula1 Lewis Hamilton avrebbe ricevuto un Cachet ricchissimo. Il pilota inglese, sarebbe infatti assicurato, per meno di mezz’ora di presenza in studio, la bellezza di 150mila euro. Una cifra notevole, ma probabilmente già abbastanza ricompensata dalla raccolta pubblicitaria: la presenza di Hamilton in studio fece impennare gli ascolti di ...

Barbara d'Urso salva Fabio Fazio / Ecco perché l'ordine dei giornalisti non diffiderà "Che tempo che fa" : l'ordine dei giornalisti non interverrà contro Fabio Fazio per quanto riguarda il racconto della campagna elettorale e le interviste ai politici a ridosso del voto. (Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 17:11:00 GMT)

F1 : Lewis Hamilton pagato 150mila euro per essere ospite da Fabio Fazio. E’ polemica sul cachet del britannico : Lewis Hamilton non fa il pieno di consensi solo in F1 ma anche in termini televisivi. La puntata di “Che tempo che fa” del 17 dicembre scorso, con il campione del mondo ospite di Fabio Fazio, ha fatto schizzare gli ascolti del programma di Rai Uno. Un successo non certo gratis visto che il cachet pagato dalla tv di Stato ammonta a 150mila euro come riporta il portale motorsport.it. Una cifra, per Lewis, non eccessiva ma sicuramente ...

