Età e scatti | come cambiano le pensioni

Pensioni e scatti d' Età - il diktat di Bankitalia : “No passi indietro - conti a rischio” : “E' necessario non fare passi indietro sulle riforme Pensioni stiche introdotte in passato”: l'alt di Bankitalia arriva direttamente dal vicedirettore generale Luigi Federico Signorini, che ha...

Pensioni - Bankitalia al governo : Tiri dritto con gli scatti d'Età : "Non tornare indietro sugli scatti di età". Il monito arriva da Bankitalia, che - dopo Confindustria e Istat - chiede al governo di non bloccare l'innalzamento dell'età pensionabile a 67 anni, come prevede invece il meccanismo che indicizza il ritiro in base alla speranza di vita."Rammento anche che nel lungo periodo la sostenibilità delle finanze pubbliche poggia in larga misura sulle riforme Pensionistiche ...