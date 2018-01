EMURilasciato WinUAE 3 6 0

Leggi la notizia su gamesandconsoles

(Di venerdì 19 gennaio 2018) Dopo mesi di lungo lavoro e sviluppo e ben 19 versioni di test,il Teamha appena rilasciato una nuovo aggiornamento stabile diin versione 3.6.0.è un fork di UAE uno dei migliori emulatori esistenti su windows per Amiga che emula quasi tutte le caratteristiche degli Amiga basati sui processori della famiglia del Motorola 68000, tra cui tutte e tre le generazioni di chipset custom: originale, ECS ed AGA,le periferiche di I/O come tastiera, joystick, mouse, unità HD e floppy disk drive e tutti i processori usati dagli Amiga, fino al Motorola 68060, compresi anche i coprocessori matematici Motorola 68881 e 68882. Attenzione:la traduzione in italiano delle caratteristiche di questa nuova versione non è molto accurata. Changelog v3.6.0 Aggiornamenti di emulazione di base: 68030, 68040 e 68060 emulazione completa della cache di istruzioni e dati, con o senza emulazione ...