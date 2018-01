Elezioni | il cardinale Bagnasco | indegno illudere gente e Paese

Elezioni - Renzi regala seggi sicuri a Casini e agli alleati. De Luca - Cardinale - De Mita : figli e nipoti col Pd : L’uomo delle fritture di pesce, “notoriamente clientelare“, ma anche il figlio del governatore della Campania. Un seggio sicuro – e in una regione rossa – per Pierferdinando Casini e magari anche per la figlia dell’ex ministro Salvatore Cardinale, che ha sì un buon pacchetto di voti, ma ha il piccolo problema di essere il leader di un partito diverso, di tanto in tanto in flirt con il centrodestra. Eccole qui ...