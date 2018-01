Elezioni politiche | al Viminale arrivano simboli c è anche W la fisica

Elezioni 2018 - il nuovo simbolo M5S e gli altri loghi di partiti per le Politiche : In vista delle Elezioni del 4 marzo è iniziato il classico appuntamento al Viminale della presentazione dei loghi dei partiti che intendono correre. Oltre ai “big” nelle prime ore sono stati depositati anche simboli più originali

Elezioni politiche - la Corte costituzionale chiamata a decidere sul voto all'estero : la decisione prima del voto : Il consigliere regionale del Veneto Antonio Guadagnini ha tutte le intenzioni di far saltare la data del voto fissata per il prossimo 4 marzo. Da circa due anni il consigliere ha imbracciato una ...

Elezioni politiche - è pioggia di liste! Potrebbero essere almeno 25 : eccole Video : Tralasciando questi casi limite passiamo alla cronaca politica e proviamo a elencare invece le liste che effettivamente intendono essere presenti sulle schede elettorali il 4 marzo . Pubblicità Anche ...

Elezioni politiche - è pioggia di liste! Potrebbero essere almeno 25 : eccole Video : Mentre la campagna elettorale per le #Elezioni politiche del 4 marzo è gia' nel vivo, si avvicinano le prime scadenze burocratiche per le varie liste che vogliono presentarsi al voto. Ecco le scadenze per la presentazione delle liste alle Elezioni politiche In particolare i simboli vanno depositati al Viminale tra il 44esimo e il 42esimo giorno prima del voto dunque tra questo venerdì 19 gennaio e domenica 21 gennaio alle ore 16. La ...

Fitch - rischi politiche espansive dopo Elezioni : In vista del voto in Italia, "siamo preoccupati che la politica fiscale possa diventare più espansiva dopo le elezioni. E che con una maggioranza fragile con rischio di voto anticipato potrebbe essere ...

Elezioni politiche 2018 : tutte le liste - i candidati - i programmi e i sondaggi : Elezioni politiche 2018, è iniziato il conto alla rovescia: il presidente della Repubblica Mattarella ha firmato il decreto che scioglie le...

Elezioni politiche 2018 - Giulia Bongiorno capolista della Lega : "Giulia Bongiorno si candida come capolista della Lega in diversi territori del Paese". L'annuncio a sorpresa lo dà Matteo Salvini presentandosi in una conferenza stampa a...

Ultimi Sondaggi Elezioni politiche 2018 : su Lega e FI - PD e 5 stelle in discesa Video : Oggi 17 gennaio 2018 andiamo ad analizzare gli interessanti dati che ci arrivano dagli Ultimi Sondaggi [Video]relativi alle prossime elezioni politiche. Durante la trasmissione DiMartedì in onda ieri sera sono stati mostrati i Sondaggi Ipsos di Pagnoncelli in cui è stato chiesto al campione di elettori chi ha più possibilita' di diventare il prossimo presidente del Consiglio se a vincere fosse il centro destra, il centro sinistra o il #M5S. ...

Elezioni politiche - Antonio Nocchetti : 'Disponibile a candidarmi con LeU' : ...del Senato Pietro Grasso indicare nell'articolo 3 della Costituzione il programma della neonata ed imperfetta coalizione Liberi e Uguali ho pensato che potesse rappresentare una casa politica'. '...

Elezioni - i candidati alle Elezioni politiche 2018 : alle elezioni politiche 2018 di domenica 4 marzo 2018 gli italiani andranno alle urne per eleggere...

Elezioni POLITICHE/APPELLO MOVIMENTO 'SICILIANI LIBERI'A ELETTORI "DENTRO L'URNA - LA NOSTRA BATTAGLIA PROSEGUE" : ... dalla costruttiva ma ferma opposizione extraparlamentare alla giunta di Nello Musumeci alle ELEZIONI amministrative, l´attività politica del MOVIMENTO continuerà nella speranza di risvegliare ...

Renzi : “Il nostro avversario alle prossime Elezioni politiche è l’incompetenza” : «L’incompetenza è il nostro avversario politico alle prossime elezioni politiche». Un Matteo Renzi più brillante e battutaro del solito ha caricato le truppe scelte del Pd accorse al Lingotto all’assemblea nazionale degli amministratori democratici. Perché chi meglio di chi ogni giorno ci mette la faccia può dimostrare la capacità di amministrare «...