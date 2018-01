E poi c’è Cattelan al via su Sky Uno HD

Pd candida Casini - il “non lo fate” di Cuperlo. Ma c’è già il sigillo di Orfini : “Dal PCI in poi mai stati minoritari” : “Casini candidato dal Pd a nel collegio uninominale a Bologna? Non accadrà e do un suggerimento al mio partito: evitiamolo”. Così Gianni Cuperlo entrando alla direzione del Partito Democratico al Nazareno. Peccato che sia già tutto deciso. Nella giornata di ieri il Presidente del Pd Matteo Orfini commentava la candidatura come cosa fatta. “Casini fa il centro in una coalizione di centro-sinistra”, spiegava ai microfoni de ...

E poi c’è Cattelan - torna il late show di SkyUno : “È il colluttorio della tv italiana. Dopo averlo visto - si va a dormire con leggerezza” : “Vorrei ospitare Milena Gabanelli”. Inizia con un auspicio parecchio impegnato la quinta stagione di E poi c’è Cattelan. Il late show di SkyUno – prima puntata il 22 gennaio 2018 –, nato cinque anni fa come “regalino” personale da parte dell’azienda ad Alessandro Cattelan conduttore di X Factor (“fallo così non rompi più le scatole”, gli hanno detto le alte sfere di Sky) prova a mutare un tantino pelle. Dal tono scanzonato tipico delle ...

E poi c’è Cattelan al via il 22 gennaio : i primi ospiti e l’apertura con Cesare Cremonini e Ballo : E Poi C'è Cattelan torna in TV il 22 gennaio 2018. La quinta edizione del programma condotto da Alessandro Cattelan è stata presentata oggi nel corso della conferenza stampa riservata ai media. Saranno tante le novità dell'edizione 2018, che dal 22 gennaio sarà su Sky Uno in seconda serata. Alessandro Cattelan non le rivela lasciando che il pubblico le scopra autonomamente nelle prossime settimane. Tuttavia anticipa l’apertura con Cesare ...

Toyota - nel mirino c’è l’auto elettrica. Dieci nuovi modelli dal 2020 in poi : Vent’anni fa la prima ibrida, con il debutto della Prius, e la strada segnata di una mobilità sostenibile. In un futuro prossimo la tentazione pionieristica dell’idrogeno, portata avanti con il primo modello fuel cell in vendita nel mondo, la Mirai. Nel mezzo il commitment che Toyota stessa ha annunciato proprio ieri: un’ambizioso piano di elettrificazione, che grazie a investimenti per 13 miliardi di dollari fino al 2030 ...

Geminidi - spettacolo nel cielo di stelle cadenti. E poi c’è l’asteroide Fetonte : È la notte giusta per alzare lo sguardo verso l’alto. È in programma una maratona spettacolare nel cielo, come non se ne vedevano da tempo: le stelle cadenti di dicembre, le Geminidi, promettono una pioggia luminosa e colorata, resa ancora più brillante dalla presenza discreta della Luna, accompagnate a brevissima distanza dall’asteroide dai cui frammenti sono nate, Fetonte. A colorare le stelle cadenti d’inverno è la composizione chimica ...

Juventus - Agnelli attacca Bonucci : “C’è chi sposta gli equilibri…”. poi punge Dybala : Juventus, Agnelli attacca Bonucci: “C’è chi sposta gli equilibri…”. Poi punge Dybala Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Agnelli attacca Bonucci – Un trasferimento non ancora digerito. Il passaggio di Bonucci al Milan fa ancora discutere, soprattutto dalle parti della Juventus. Durante la cena di Natale, Andrea Agnelli ha ...

Liberi e Uguali - Gene Gnocchi pungente : “Non c’è la parola sinistra - si vergognano persino loro”. poi l’ipotesi del simbolo : Gene Gnocchi, nella sua copertina satirica di diMartedì (La7) ironizza sul nuovo soggetto di sinistra guidato da Pietro Grasso “Liberi e Uguali“: “Non so se hai notato ma nel nome del nuovo partito della sinistra italiana non compare la parola “sinistra”. Si vergognano perfino loro. D’Alema ha però detto chiaramente quali sono i loro obiettivi: “Liberi e Uguali punta alla doppia cifra”. Tra lo 0,1 e lo 0,9%. Restano soltanto ...

Vrsaljko resta nel mirino per gennaio - poi c’è Criscito : Come già noto ormai, il Napoli non se ne starà con le mani in mano durante il calciomercato invernale al via ad inizio gennaio. La società azzurra è a caccia di un terzino in grado di dare man forte a Mario Rui sulla fascia sinistra, dopo l’importante defezione patita da Faouzi Ghoulam, che rientrerà soltanto […] L'articolo Vrsaljko resta nel mirino per gennaio, poi c’è Criscito proviene da ultimecalcionapoli.it.

