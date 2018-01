Dzeko ed Emerson al Chelsea? L’impatto sui conti della Roma

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 19 gennaio in DIRETTA : Emerson Palmieri vicino al Chelsea - che vuole anche Dzeko - ultimatum Inter per Rafinha - Arsenal vicino ad Aubameyang : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di venerdì 19 gennaio . Previsti nuovi contatti sull’asse Italia-Parigi tra il Napoli e gli agenti di Lucas Moura, esterno del Psg. L’agente del giocatore è in arrivo dal Brasile e il Napoli gli illustrerà il progetto, probabilmente si inizierà a parlare anche di cifre. In Inghilterra il Chelsea vuole acquistare dalla Roma anche Edin ...

Roma - il Chelsea offre 50 milioni più il prestito di Batshuayi per Dzeko ed Emerson : Supermarket Roma : il Chelsea prova l'affondo recapitando a Monchi un'offerta per Emerson e Dzeko di 50 milioni di euro. I Blues avrebbero inoltrato la richiesta a Trigoria per portare a Londra il ...

Calciomercato Roma - trattativa con il Chelsea per Emerson e Dzeko : l’offerta con contropartita e l’eventuale sostituto del bosniaco : Calciomercato Roma – Sono ore caldissime in casa Roma, in particolar modo tiene banco il mercato con tante operazioni in uscita. Non solo quella per il trasferimento in Cina di Nainggolan ma si potrebbero concludere operazioni clamorose con il Chelsea di Antonio Conte. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ non solo Emerson nel mirino dei Blues, assalto anche all’attaccante Edin Dzeko. Pronta un’offerta ...