Drogata e stuprata | il momento ripreso dalle telecamere del pub 

Drogata e stuprata a Milano - il video che incastra il branco : L'hanno attirata in un pub di Porta Romana, a Milano, con la scusa di un drink. Poi uno di loro, di nascosto, prende un cocktail dal bancone, lo appoggia su un tavolo, estrae un flacone dalla tasca e versa una sostanza nella bevanda. Lo mostra un video (guarda) diffuso dai carabinieri di Milano che così hanno incastrato il branco di stupratori che la notte tra il 13 e il 14 aprile dello scorso anno ha somministrato per ben tre volte a una ...

Drogata e stuprata a Milano - tre arresti : 14.35 Drogata e stuprata a Milano. E' accaduto ad aprile scorso a una ragazza di 23 anni e ora i tre uomini che le usarono violenza sono stati arrestati. In carcere sono finiti un 48enne, un 28enne e un 22enne. La ragazza era stata invitata in un pub dall'uomo più adulto,che conosceva, e che era con gli altri due. Nel locale le somministrarono la droga, mentre gli abusi avvennero per diverse ore in un appartamento non lontano dal pub. Due dei ...

Drogata e stuprata dal branco : scattano tre arresti a Milano : Prima l'hanno Drogata poi l'hanno stuprata in gruppo per diverse ore. È questo il terribile "calvario" che nella notte tra il 13 e il 14 aprile dello scorso anno ha dovuto subire una 23enne a Milano. Dopo mesi di indagini sono stati fermati tre uomini, un 48enne, un 28enne e un 22enne. Di questi due erano recidivi per violenza sessuale. La ragazza di fatto si è fidata di un suo amico e ha passato la serata con il ...