Dopo la denuncia del Giornale | liberata dai migranti la casa di Rosa

Ginnastica - Dopo la denuncia della figlia Simone - parla Ron Biles : “Supportateci”. L’ex psicologo : “La cosa non mi sorprende” : Il mondo della Ginnastica è sconvolto dopo le rivelazioni di Simone Biles, che ha affermato di aver subito abusi dall’ex medico della Nazionale statunitense, Larry Nassar. dopo il lungo messaggio con il quale l’atleta ha raccontato i fatti, ora interviene il padre, Ron Biles, le cui parole sono state rilanciate dall’ANSA. Biles senior ha raccontato ad una tv statunitense: “Solo recentemente Simone ci ha parlato degli ...

Chivasso - neomamma denuncia l'ospedale : "Garza nella vagina Dopo il parto" : La donna di 31 anni, che dice di soffrire da mesi di seri disturbi, si era lamentata con la struttura sentendosi rispondere che si tratta di una prassi usuale

Uomo denuncia patrigno Dopo 50 anni : "Ha ucciso mio fratello" : La rabbia gli ha fatto tornare in mente ciò a cui aveva assistito cinquant'anni prima e forse, ora, Paul Booth, morto a 19 mesi nel 1968 in Inghilterra con il cranio fracassato, troverà giustizia. È ...

Yemen - la denuncia di Unicef - Oms e Wfp : Dopo 1000 giorni di conflitto è la crisi umanitaria più grave al mondo : Il conflitto in Yemen ha creato la peggiore crisi umanitaria al mondo " una crisi che ha coinvolto tutto il paese. Il 75% circa delle popolazione dello Yemen ha urgente bisogno di assistenza ...

Dopo la lite lasciano la madre anziana in strada al gelo : denunciati i due figli : Sbattuta fuori casa dalla figlia e lasciata in strada al gelo. E' accaduto a Reggio Emilia a ridosso delle feste natalizie. Un'anziana, con evidenti difficoltà motorie, è stata messa alla porta dalla ...

Masterchef - la nuova chef denuncia : Sono stata minacciata Dopo il programma : "Sapevo che la tv dà accesso diretto al giudizio sulla tua persona, sulla tua estetica elo temevo, ma non mi aspettavo questa violenza mediatica", inizia così il duro sfogo del nuovo giudice di Masterchef Antonia Klugmann.Intervistata dal Corriere della sera, la chef è un fiume in piena per i centinaia di attacchi in rete che ha ricevuto subito dopo le prime due puntate della nuova edizione di Masterchef. Antonia Klugmann nel ...

Cinzia Primatesta/ La moglie di Antonino Cannavacciuolo - arriva la denuncia Dopo il blitz dei Nas : Cinzia Primatesta è la moglie di Antonino Cannavacciuolo, lo chef più popolare d’Italia che questa sera sarà nella giuria della nuova edizione di Masterchef Italia.(Pubblicato il Fri, 22 Dec 2017 14:28:00 GMT)

'Amazon ci fa fuori' - la denuncia dell'editore E/O Dopo no a sconti : sconti sui libri. E/O, la casa editrice dei libri di Elena Ferrante, dice no alle richieste di Amazon . E il colosso di Seattle, il più grande negozio online di libri, ha sospeso l'acquisto di tutti i ...

Barzelletta sui carabinieri - casalinga denunciata Dopo post su Facebook : Una casalinga di 58 anni è stata denunciata a piede libero per vilipendio ale Forze Armate dopo un post su Facebook. A quanto si apprende dall'Ansa, la donna avrebbe postato una Barzelletta ritenuta diffamatoria nei confronti dei...

Roma - Ztl via di Portonaccio - Dopo i ricorsi anche una denuncia : Non bastavano i primi ricorsi vinti dagli automobilisti a complicare la posizione del Campidoglio, col Comune condannato a pagare le spese legali (194 euro a ricorso); ora, il carico da novanta sullaffaire Portonaccio lo mette Fabrizio Ghera (capogruppo Fratelli dItalia), che ha presentato alla Procura una denuncia penale per truffa aggravata contro ignoti e, contestualmente, un esposto alla Corte dei conti prefigurando un danno erariale. La ...

