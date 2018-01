Donatella Versace La serie tv su mio fratello è un' opera di fantasia che vuole

Donatella VERSACE/ Star al concerto di Lady Gaga : il bilancio della stilista dalla morte del fratello Gianni : dalla crisi per la morte del fratello Gianni VERSACE alla ritrovata forza per mandare avanti un impero senza eguali, DONATELLA VERSACE è la regina della moda. (Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 18:52:00 GMT)

Ecco perché vorrei abbracciare Donatella dopo aver visto la serie sull'omicidio di Gianni Versace : Provate ad immaginare, anche solo per un istante, di aver fatto parte della famiglia di Gianni Versace quando era ancora vivo, di aver avuto l'onore di conoscere prima l'uomo e poi lo stilista di fama mondiale ucciso con un colpo di pistola il 15 luglio del 1997, anticipando la morte altrettanto tragica della sua migliore amica, Lady Diana. Immaginate di aver vissuto e condiviso con lui momenti importanti, belli o brutti che siano, di essergli ...

PENELOPE CRUZ/ “Donatella Versace è un’eroina - ma non siamo amiche” : PENELOPE CRUZ, intervistata dal quotidiano La Stampa, ha parlato di Donatella Versace, personaggio che ha interpretato per la serie tv, L'Assassinio di Gianni Versace.(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 22:22:00 GMT)

Donatella VERSACE/ Contro L’Assassinio Di Gianni Versace : “questa serie tv non racconta la verità” : DONATELLA Versace ha preso ufficialmente le distanze da American Crime Story: L'Assassinio di Gianni Versace, serie tv che andrà in onda su FX.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 22:40:00 GMT)

American Crime Story - a gennaio l assassinio di Gianni Versace. E Donatella è Penelope Cruz" : Sarà in onda il 19 gennaio, a meno di 48 ore dalla messa in onda negli Stati Uniti, 'American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace', la serie basata sul libro della giornalista di 'Vanity ...

Donatella Versace regina di Londra : è suo il premio icona della moda ai British Fashion Awards : Mi emoziona molto vedere come Versace è stata apprezzata nei decenni, nel mondo e dalle diverse generazioni. Grazie al settore per averci supportato, grazie al mio team per la dedizione e il duro ...