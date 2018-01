Dolores O’Riordan il fidanzato | “Non ci sarà più posto per me”

Olé Koretsky - il fidanzato di Dolores O’Riordan : «Senza di lei sono perso» : «L’amica, partner e amore della mia vita se ne è andata. Il mio cuore è spezzato e inconsolabile. Dolores è bella. La sua arte è bella. La sua famiglia è bella. L’energia che continua a irradiare è innegabile. sono perso. Mi manca moltissimo. Continuerò a inciampare ancora un po’ in questo pianeta non sapendo bene quale sia il mio posto adesso». Così il compagno di Dolores O’Riordan, il musicista e producer Olé Koretsky, componente dei ...

Dolores O’Riordan - la sua morte "non è sospetta" : La morte della cantante irlandese Dolores O’Riordan “non è sospetta”: lo ha affermato Scotland Yard, che in un primo momento aveva definito “inspiegabile” la causa di morte....

10 canzoni per ricordare Dolores O’Riordan dei Cranberries : Dolores O’Riordan ospite con i Cranberries al Festival di Sanremo del 2012(foto: Getty) È morta ieri nella sua stanza d’hotel a Londra Dolores O’Riordan, la cantante della band alt rock irlandese The Cranberries. A soli 46 anni, la musicista è scomparsa in modo improvviso e le cause della morte sono ancora sotto indagine: “La cantante si trovava a Londra per una breve sessione di registrazione. Nessun altro dettaglio è ...

Il fantasma della depressione via dalla morte di Dolores O’Riordan dei Cranberries : “Era felice e scherzava” : Il mondo intero si interroga in queste ore sulle cause della morte di Dolores O'Riordan dei Cranberries che ha sconvolto la musica internazionale. A soli 46 anni, l'artista ha lasciato questa vita ma la polizia continua a ritenere il decesso come "non sospetto". Quali siano le cause della morte di morte di Dolores O'Riordan dei Cranberries non è al momento notizia nota ma è da escludere la prima ipotesi legata alla depressione. L'artista era ...

Dolores O’Riordan - le autorità : “Non ci sono misteri” : Dolores O’Riordan, le autorità: “Non ci sono misteri” L’artista irlandese aveva 46 anni. Subito dopo la sua morte l'ultimo album dei Cranberries scala le classifiche con un incremento delle vendite di oltre il 900%. Continua a leggere L'articolo Dolores O’Riordan, le autorità: “Non ci sono misteri” sembra essere il primo su NewsGo.

Giuliano Sangiorgi : «Quando Dolores O’Riordan mi abbracciò in lacrime» : «Ti ho vissuta sempre come un sogno». Così cominciava il lungo saluto, pubblicato su Facebook, di Giuliano Sangiorgi a Dolores O’Riordan, la voce dei Cranberries scomparsa a 46 anni il 15 gennaio, con la quale il frontman dei Negramaro aveva duettato nella canzone Senza fiato undici anni fa. Un post condiviso da quasi 35 mila persone che, racconta Sangiorgi, «ho scritto di getto, appena sceso dall’aereo da Los Angeles, nel tragitto ...

Red Ronnie saluta Dolores O’Riordan con un bellissimo racconto in foto e aneddoti : 15 gennaio 2018, Dolores O’Riordan è improvvisamente volata nell’altra dimensione. Aveva solo 46 anni. L’ho incontrata per la prima volta il 12 gennaio 1995 al Roxy Bar. Mesi prima la casa discografica dei Cranberries mi aveva mandato un CD con la registrazione di “Zombie”, dicendomi che quello sarebbe stato il brano di punta del nuovo album che stavano finendo e proponendomi di ospitarli al Roxy Bar. Immediatamente dissi sì. Quando ...

6 belle canzoni di Dolores O’Riordan (e dei Cranberries) : Il 15 gennaio Dolores O’Riordan è morta a Londra. Con la sua band, i Cranberries, aveva pubblicato 7 dischi tra il 1993 e il 2017. Abbiamo scelto 6 canzoni per raccontare la sua musica. Per chi vuole approfondire: È morta The post 6 belle canzoni di Dolores O’Riordan (e dei Cranberries) appeared first on Il Post.

Dolores O’Riordan - con lei se ne va un frammento di adolescenza collettiva. Addio alla chanteuse di Limerick : La famiglia ha chiesto silenzio, ma il mondo continua a chiedersi in che modo Dolores sia andata via così, d’improvviso. La polizia metropolitana di Londra ha aperto un’indagine per capire cosa sia accaduto ieri mattina in quella stanza d’albergo dietro Westminster, dove la frontwoman dei Cranberries alloggiava. Era in città per una session di registrazione, e gli amici che l’avevano sentita nelle ore precedenti l’hanno descritta come “piena di ...

Come è morta Dolores O’Riordan? La polizia : «Decesso non sospetto» : La cantante dei Cranberries deceduta a 46 anni all’improvviso. Ignote le cause. Si aspetta l’autopsia. Intanto si moltiplicano le ipotesi: era depressa da tempo

Dolores O’Riordan morta : voleva incidere nuova versione di ‘Zombie’ con i Bad Wolves : “Quando abbiamo sentito che le piaceva la nostra versione di Zombie e che voleva cantarci sopra, è stato il più grande complimento che avremmo potuto ricevere”. Tommy Vext, cantante del gruppo hard rock Bad Wolves su Facebook ha spiegato che la cantante dei Cranberries Dolores O’Riordan, scomparsa a Londra a 46 anni, stava per registrare insieme a loro una nuova versione del grande successo della band. “Abbiamo sempre ...

La polizia di Londra ha detto che non considera la morte di Dolores O’Riordan come «sospetta» : La polizia di Londra ha detto che non considera «sospetta» la morte della cantante dei Cranberries Dolores O’Riordan, cioè non sarà aperta un’indagine per omicidio: ieri un comunicato della polizia aveva detto che non erano ancora state trovate spiegazioni per la The post La polizia di Londra ha detto che non considera la morte di Dolores O’Riordan come «sospetta» appeared first on Il Post.

Dolores O’Riordan nei nostri cuori anni 80 - tra VideoMusic e ‘Zombie’ registrata alla radio : Era il 1994. Eravamo adolescenti di provincia, sommessi e un po’ annoiati. Nel turbinio di quell’età dove senti crescere dentro i conflitti e solo gli amici possono capirti. A scuola anche i prof ci dicevano che era normale sentirsi così, e adesso lo sappiamo. Ma allora no. Erano turbamenti nuovi che arrivavano con un’intensità sconosciuta. In radio passava un pezzo, sempre e più degli altri. Zombie. Chitarre pesanti, una voce ...