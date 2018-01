Discesa libera Cortina Streaming video e diretta tv | orario | risultato live Coppa del

Sci - tripletta azzurra in Discesa libera a Bad Kleinkirchheim : L'ultima tripletta assoluta era arrivata nell'ultimo gigante di Coppa del Mondo 2017, ad Aspen: vinse la Brignone sulla Goggia, con la Bassino sul podio.

Sci - la Discesa libera femminile è dominio azzurro : podio Goggia-Brignone-Fanchini : Una tripletta che mette il sorriso in vista delle Olimpiadi invernali sudcoreane, in programma tra meno di un mese. In questo momento la discesa libera femminile di sci alpino è terra di conquista italiana. Sulla storica pista dedicata a Franz Klammer di Bad Kleinkirchheim, in Austria, Sofia Goggia, Federica Brignone e Nadia Fanchini hanno monopolizzato il podio della gara di Coppa del Mondo: prima, seconda e terza, senza rivali. Nella nebbia ...

DIRETTA / Discesa libera Wengen : vince Beaut Feuz davanti a Svindal - Paris è ottavo (Coppa del Mondo di sci) : Discesa libera Wengen: vince lo svizzero Beaut Feuz che precede Svindal e Mayer. Discreti gli italiani: ottavo posto per Dominik Paris, decimo per Peter Fill (Coppa del Mondo sci)

Discesa libera Wengen - risultati e classifiche della Coppa del mondo di sci : ...+0.98 7) Muzaton +1.18 8) Paris +1.22 9) Jansrud +1.53 10) Fill +1.79 Classifica di specialità 1) Svindal 420 2) Feuz 362 3) Jansrud 238 4) Paris 232 5) Mayer 216 Classifica di Coppa del mondo 1) ...

Sci - ancora Paris : guida la combinata a Bormio dopo la Discesa libera : Da una discesa all'altra, è sempre Dominik Paris il migliore a Bormio : nella prova che apre la combinata maschile di Coppa del mondo il campione altosatesino (28 anni, 21 podi in carriera ed un argento mondiale in discesa a Schladming nel 2013), si piazza senza troppa fatica in vetta grazie al tempo di 1:48.71. Dietro di lui ...