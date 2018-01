Discarica rifiuti a cielo aperto | è allarme

Roma - Montanari : in piano rifiuti nessuna Discarica prevista : Roma, 17 gen. (askanews) 'Diversamente da quanto riportato da alcune fonti stampa, nessuna discarica sul territorio comunale è prevista nella pianificazione di Roma Capitale. Siamo fortemente ...

Ragusa - sospesi conferimenti rifiuti in Discarica : sospesi i conferimenti di rifiuti in discarica dalle ore 10 di oggi a causa del forte vento a Ragusa.

Emergenza rifiuti - sì alla proroga per la Discarica di Bellolampo a Palermo : Per aumentare la capienza della sesta vasca di Bellolampo è arrivato il via libera per l'attivazione di una serie di interventi che potrebbero consentire di prolungare l'utilizzo della discarica di ...

Rifiuti : emergenza in Sicilia - primo ok per ampliamento Discarica Bellolampo : Palermo, 13 gen. (AdnKronos) - primo passo in avanti per l'ampliamento della capienza della sesta vasca della discarica di Bellolampo, a Palermo, ormai prossima alla saturazione. Oggi il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha effettuato un sopralluogo insieme al sindaco del capoluogo Siciliano

L'inchiesta I rifiuti tossici - il parroco ucciso - il senatore e l'inventore dell'ecomafia. I misteri della Discarica di Borgo Montello : La terra dei fuochi non è un perimetro territoriale, ma un paradigma di sviluppo, che ha come principe cardine la riduzione dei costi di smaltimento nei bilanci delle aziende a danno della salute ...

Emergenza rifiuti - Abruzzo Discarica di Roma : Dopo le feste la verde nicchia d'Abruzzo si sveglia con questo ingrato regalo in relazione al quale si schiera subito la parte politica, in primis il governatore D'Alfonso. Al posto dell'Emilia ...

Discarica abusiva scoperta dalla municipale scatta il sequestro : rifiuti interrati : Plastica, ceramiche, scarti di materiale edile. Sono solo una parte dei rifiuti che gli agenti di polizia municipale di Giugliano hanno ritrovato interrati in un appezzamento nei pressi del cimitero. ...

Rifiuti - Foschi (Pd) : Roma sembra una Discarica : Roma, 26 dic. (askanews) 'Roma in alcuni quartieri sembra una discarica a cielo aperto, con mondezza ovunque e Rifiuti non ritirati da cassonetti stracolmi. Una vera e propria vergogna per la Capitale ...

Rifiuti : chiusura Discarica Bellolampo - M5S 'emergenza pilotata' (2) : (AdnKronos) - La chiusura delle porte della discarica di Bellolampo per alcuni Comuni porterebbe con sé "oltre al danno la beffa. Tra le maggiori vittime di questa situazione emergenziale di discariche che negano l'accesso ad alcuni comuni - sottolineano i deputati del Movimento - ci sono proprio qu

Rifiuti : chiusura Discarica Bellolampo - M5S 'emergenza pilotata' : Palermo, 21 dic. (AdnKronos) - "Il caos Rifiuti, con il mancato conferimento a Bellolampo (Palermo ndr) per il comuni della fascia nord dell’area palermitana e trapanese, è a nostro avviso una emergenza pilotata". Lo affermano i deputati del M5S all'Ars che chiedono al presidente della Regione Nello

Rifiuti : stop M5S a Discarica Agira - autorizzazione potrebbe essere illegittima : Palermo, 20 dic. (AdnKronos) - "Il progetto per la realizzazione della discarica per Rifiuti speciali ad Agira presenta illegittimità già a monte. Secondo noi ad essere illegittima potrebbe essere anche la nomina dei componenti che hanno dato l’autorizzazione". Così la deputata del M5S all'Ars Elena

Rifiuti : mezzi pieni fuori da Discarica - Bagheria costretta al noleggio (2) : (AdnKronos) - "Comprendo le difficoltà di Ecombiente srl e di Rap - afferma il sindaco - Mi informano infatti che la società per gestire i Rifiuti proveniente dai nostri Comuni dovrebbe produrre delle ecoballe, la cui realizzazione prevede lo spostamento dell’impianto in un altro sito che è già stat

Rifiuti : mezzi pieni fuori da Discarica - Bagheria costretta al noleggio : Palermo, 20 dic. (AdnKronos) - Bagheria cerca di correre ai ripari contro il profilarsi dell’emergenza discarica. Il sindaco Patrizio Cinque ha firmato ieri un'ordinanza per procedere al noleggio di "un congruo numero di autocompattatori" per far fronte, "fino a quando non rientra l'emergenza", alla

Torre Annunziata - A Rovigliano la Guardia di Finanza sequestra Discarica abusiva di rifiuti pericolosi