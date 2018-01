Di Maio promette 780 euro di minima a tutti i pensionati

Pensioni 2018 - Di Maio rilancia la Q41 e promette l'assegno Inps con 41 anni Video : Si registra un nuovo colpo di scena sul comparto previdenziale [ Video ]: l'argomento sembra diventato il principale terreno di scontro tra le diverse formazioni politiche per la prossima campagna elettorale, tanto che si susseguono gli annunci e le promesse di intervento. Negli scorsi articoli abbiamo riportato l'impegno del centrodestra in merito all'abolizione della legge Fornero. Oggi è il candidato premier del Movimento 5 Stelle a rilancia re, ...

M5S - Di Maio attacca Berlusconi e promette 'manovra shock' su tasse : Roma, 26 nov. (askanews) Luigi Di Maio attacca Silvio Berlusconi, per una rivoluzione liberale promessa e 'che non ha mai fatto'. Poi, a sua volta, promette 'una manovra shock sulle tasse in deficit' ...