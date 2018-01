: Delrio: no a governo con questa destra - NotizieIN : Delrio: no a governo con questa destra - CybFeed : #BreakingNews Delrio: no a governo con questa destra - AS3691 : Delrio: “Mai al governo con la destra. Renzi non corre da premier” | Rep - Agenzia_Dire : #Berlusconi firma con #Meloni e #Salvini, #Pd: “Mai al Governo con questa destra” - dalbertiv : Delrio: “Mai al governo con la destra. Renzi non corre da premier” | Rep -

"Non vedo come potremmo mai accordarci dopo il voto conche pensa di favorire i ricchi con la flat tax".Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,, a "Repubblica".ritiene invece possibili intese con Liberi e Uguali: "E' una delle ipotesi. Il Partito democratico non esclude questo schema, anche se sulla carta può lavorare anche a un patto con Forza Italia, sul modello dell'accordo tra Merkel e Schulz. LeU,invece, non esclude di trattare anche con il M5S".(Di venerdì 19 gennaio 2018)