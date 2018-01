Curling - Joel Retornaz : “Tornare alle Olimpiadi è una grandissima gioia. Fino ad ora è una stagione da incorniciare e a PyeongChang non ci porremo limiti” : ESCLUSIVA – La nazionale maschile di Curling è entrata nella storia dello sport italiano riuscendo a centrare la prima qualificazione olimpica ottenuta sul ghiaccio, infatti dodici anni fa, a Torino 2006, l’Italia partecipò come paese ospitante. Uno dei protagonisti di questa grande impresa è Joel Retornaz , skip della squadra azzurra, che da oltre dieci anni compete a livello internazionale in questo sport. Un atleta che possiede quindi ...

Curling - Preolimpico Plzen 2017 – Joel Retornaz : “Una vittoria fantastica dal sapore particolare” : Una giornata fantastica per la squadra del Curling maschile italiano nel torneo Preolimpico di Plzen (Repubblica Ceca). Gli azzurri hanno staccato il pass per le prossime Olimpiadi e lo fanno sul campo, come mai ci erano riusciti in passato: solo una volta avevamo calcato il palcoscenico a cinque cerchi, ma solo in qualità di Paese organizzatore (a Torino 2006). Oggi il nostro quartetto ha scritto una pagina indimenticabile per tutto il ...