Curling | Joel Retornaz | “Tornare alle Olimpiadi è una grandissima gioia Fino ad ora è

Curling - Preolimpico Plzen 2017 – Joel Retornaz : “Una vittoria fantastica dal sapore particolare” : Una giornata fantastica per la squadra del Curling maschile italiano nel torneo Preolimpico di Plzen (Repubblica Ceca). Gli azzurri hanno staccato il pass per le prossime Olimpiadi e lo fanno sul campo, come mai ci erano riusciti in passato: solo una volta avevamo calcato il palcoscenico a cinque cerchi, ma solo in qualità di Paese organizzatore (a Torino 2006). Oggi il nostro quartetto ha scritto una pagina indimenticabile per tutto il ...