Cory Barlog conferma | nessun season pass per God of War

God of War : Cory Barlog ci parla dell'uso della barca : God of War è una delle esclusive PlayStation 4 più attese dai fan in questo 2018. La nuova avventura di Kratos non ha ancora una data di uscita ufficiale, anche se recenti rumor ci parlavano di una realease fissata per la fine del mese di marzo.Come saprete, il nuovo God of War arriverà con un carico importante di novità, saranno infatti introdotte nuove feature e sarà rivisto il gameplay. Tra le innovazioni che contraddistinguono questo ...

Cory Barlog risponde a 102 domande su God of War in una video intervista : Negli ultimi giorni God of War è stato protagonista, in rete sono comparse tantissime informazioni su una delle esclusive PlayStation 4 più attese dai giocatori. Dopo i tantissimi dettagli condivisi su combat system, crafting ed esplorazione, ecco che il director, Cory Barlog, interviene a fornire altre curiosità sulla prossima avventura del celebre Kratos.Infatti, come segnala Comicbook.com, Barlog ha risposto a ben 102 domande flash sul nuovo ...