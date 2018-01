Corea del Nord | ' Bene il dialogo olimpico | ma non rinunciamo alle armi nucleari'

Criptovalute - la Corea del Sud valuta la chiusura degli scambi : ...nelle ultime settimane - come i governi di tutto il mondo stiano ancora discutendo su come affrontare i rischi provocati da lle Criptovalute come B itcoin - la moneta virtuale più popolare del mondo, ...

Corea del Sud rialza le sue previsioni economiche del PIL al 3% del 2018 : ... e al costante mantenimento della buona tendenza dell'esportazione della Corea del Sud, più l'elaborazione delle politiche sull'incoraggiamento del consumo popolare da parte del governo l'economia ...

Kim Jong-un esalta potenziale tecnico e scientifico della Corea del Nord - : "Grazie alla creazione di un potenziale tecnico e scientifico, davanti a noi non ci sono difficoltà insuperabili, anche se le sanzioni dei nemici dureranno per 10 o 100 anni", ha sottolineato il ...

Corea del Nord : “Washington e Seul cancellino le esercitazioni per sempre” : La Corea del Nord chiede agli Stati Uniti e alla Corea del Sud di porre fine in maniera permamente alle manovre militari congiunte. Il messaggio è stato inviato attraverso un articolo pubblicato sul quotidiano Minju Joson. Secondo il giornale, lo stop provvisorio annunciato da Washington “non è altro che un trucchetto degli Stati Uniti per rinviare le manovre annuali” e “per liberarsi dalla responsabilità di complicare la ...

Scienziati americani stimano il numero di testate nucleari della Corea del Nord - : "Sulla base delle informazioni disponibili, stimiamo prudentemente che con il materiale nucleare in suo possesso la Corea del Nord potrebbe produrre 30-60 testate nucleare. Essa potrebbe già disporre ...

Olimpiadi invernali 2018/ Le due Coree sfileranno insieme sotto la bandiera della Corea unita : Olimpiadi invernali 2018, le due Coree sfileranno insieme alla manifestazione di Pyeongchang: i due Paesi avranno una squadra unita nell'hockey femminile(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 15:56:00 GMT)

Tensione in Asia : decisa la sorte della Corea del Nord Video : Gli Stati Uniti ed i 19 alleati, tra cui anche l'Italia, hanno deciso di inaugurare definitivamente il blocco navale della Corea del Nord [Video] controllando sistematicamente ogni nave diretta verso le coste di Pyongyang per impedire, così, a Kim-Jong Un di poter violare le sanzioni delle Nazioni Unite nonché l'importazione di materiale bellico. Non ci saranno complicazioni né interferenze con i traffici legali marittimi, ma saranno ostacolati ...

Corea del Nord - ai Giochi invernali sfileranno insieme gli atleti di Seul e Pyongyang : Alle prossime Olimpiadi invernali di Pyeongchang gli atleti della Corea del Nord e quelli del Sud sfileranno insieme alla cerimonia di apertura. La decisione è frutto di uno degli accordi stretti al ...

Via libera al blocco navale della Corea del Nord. Nuovi bombardieri nucleari USA verso base di Guam : Lo ha annunciato il segretario di Stato americano, Rex Tillerson, al termine del summit di Vancouver, in Canada cui non sono stati invitati ne' la Cina ne' la Russia. 20 Paesi tra i quali l'Italia hanno ribadito di "non volere un cambio di regime o il collasso dell'attuale" in Corea del Nord ma solo che le sanzioni gia' in vigore "siano fatte rispettare"

Corea del Nord : trovato un peschereccio di Pyongyang colmo di cadaveri Video : Continua il mistero [Video] delle navi fantasma NordCoreane: la scorsa settimana sono stati rinvenuti otto cadaveri a bordo di un'imbarcazione arenatasi sulla spiaggia di Kanazawa, in #Giappone ed una delle vittime è stata trovata a circa quindi metri dal #peschereccio: potrebbe trattarsi di un ulteriore naufragio. Le condizioni atmosferiche non hanno permesso agli investigatori di analizzare il relitto ed attualmente, non sono ancora riusciti ...

Kim Jong-un - le nuove 'bombe' sono pronte per la Corea del Sud Video : Ci sono diverse tipologie di bombe, secondo alcuni quelle che sono detonate dalla bellezza e dalla sensualita' femminile sono dirompenti tanto quanto le bombe vere. La pensava così anche Louis Reard, il sarto francese che inventò il bikini nel 1946: il nome trae le proprie origini dall'atollo di Bikini, nelle Isole Marshall, dove il governo degli Stati Uniti conduceva test nucleari. E guarda caso, una delle bombe sganciate dagli americani nel ...

Hockey su ghiaccio : c.t. sudCoreana chiude alle giocatrici del Nord : Una delle possibilità per riavvicinare in maniera sensibile i due popoli, una sorta di tregua in nome dello sport, era affidata ad una selezione unita coreana per il torneo di Hockey. Ma la c.t. ...