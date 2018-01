Coppia dell’acido | Cassazione conferma | ‘Adottabile il figlio di Levato e Boettcher’

Coppia dell’acido - la Cassazione conferma adottabilità del figlio di Martina Levato e Alexander Boettcher. Ricorsi rigettati : Sono stati respinti i Ricorsi di Martina Levato e Alexander Boettcher, la Coppia responsabile delle aggressioni avvenute con l’acido a Milano. La Cassazione ha confermato l’adottabilità del bambino nato dalla relazione tra i due. I giudici della Suprema Corte hanno respinto anche i Ricorsi dei nonni materni del bambino che si proponevano come adottanti, dando torto, di fatto, al procuratore generale. “I figli non si tolgono ...

Coppia dell’acido - adottabile il figlio di Martina Levato e Alexander Boettcher : La Corte di Cassazione ha deciso per l’adottabilità del piccolo, nato ad agosto 2015, respingendo i ricorsi dei nonni che si proponevano come adottanti. I genitori sono in carcere per aver sfigurato due giovani nel 2014

Coppia dell’acido - per la Cassazione Boettcher è “ideatore dell’aggressione” : Alexander Boettcher, uno dei due amanti dell’acido che con la ex compagna Martina Levato aggrediva a Milano le vittime sfigurandole con l’acido «è stato ideatore e compartecipe», e non semplice «spalla», dell’agguato a Pietro Barbini, anche se il lancio materiale del liquido corrosivo lo ha compiuto lei, Martina Levato. Lo sottolinea la Cassazione ...

Coppia dell’acido - la Cassazione conferma condanna a 14 anni per Alexander Boettcher : condanna definitiva a 14 anni per Alexander Boettcher per l’aggressione con l’acido e le lesioni gravissime a Pietro Barbini. A stabilirlo è la quinta sezione penale della Cassazione, che ha rigettato il ricorso dell’imputato contro la sentenza della Corte d’Appello di Milano del 21 aprile 2016. La decisione della Suprema Corte conferma quindi la condanna per l’aggressione con l’acido ai danni dell’ex compagno di ...

Coppia dell’acido - le richieste della Cassazione : “Affidare i figli ai nonni materni” : «I figli non si tolgono nemmeno ai mafiosi perché ogni bambino ha diritto a crescere nella famiglia dove è nato, e anche se Alexander Boettcher e Martina Levato sono responsabili di crimini raccapriccianti, dare in adozione il loro figlio equivarrebbe a una non consentita operazione di genetica familiare, come se il piccolo fosse nato con una macch...

Coppia dell’acido - pg Cassazione : “Figlio di Martina Levato e Alexander Boettcher ai nonni. Revocare adottabilità” : I giudici di primo e seconfdo grado avevano confermato l’adottabilità del figlio Martina Levato e Alexander Boettcher, condannati per le aggressioni con l’acido. Oggi da Roma invece l’accusa chiede che si scelga una strada diversa per il piccolo che ha compiuto due anni ad agosto: affidarlo ai nonni. “I figli non si tolgono nemmeno ai mafiosi perché ogni bambino ha diritto a crescere nella famiglia dove è nato, e anche se ...

«Affidare ai nonni materni il figlio di Martina e Alex» La Coppia dell’acido : la storia : La richiesta del Pg in Corte di Cassazione sul ricorso dei genitori di Martina per l’affido del nipotino. «I figli non si tolgono nemmeno ai mafiosi». Parere contrario del Comune di Milano

Cassazione - il Pg : «Affidare ai nonni materni il figlio di Martina e Alex» La Coppia dell’acido : foto : La richiesta del Pg in Corte di Cassazione sul ricorso dei genitori di Martina per l’affido del nipotino. «I figli non si tolgono nemmeno ai mafiosi. Devono crescere nella famiglia dove è nato»