Coppa del Re | Real Madrid ok con le riserve Asensio beffa il Leganes | 1-0

Amber Rose - la modella ha deciso di ridurre il seno : troppo pensante la sua Coppa H : Amber Rose ha scatenato la delusione dei suoi fan dopo l'annuncio di vole ridurre il suo seno. La modella e attrice ha deciso di sottoporsi all'operazione perché stanca dei continui mal di schiena ...

Slittino - Coppa del Mondo 2018 : ci si sposta a Lillehammer - Dominik Fischnaller vuol battere un colpo in vista dei Giochi : In chiave classifiche di Coppa del Mondo saranno molto accesi i duelli, visti i 200 punti in palio tra gara classica e sprint. Tra gli uomini la partita sembra essere ancora aperta con Kindl e ...

Sci - Coppa del Mondo : le azzurre contro la violenza sulle donne : Sci, Coppa del Mondo: il podio si tinge di azzurro Per Matteo Guadagnini , capo allenatore delle azzurre ' noi vorremmo tanto ripetere a Cortina l'impresa straordinaria di Bad Kleinkirchheim, con tre ...

Slittino - Coppa del Mondo 2018 : ci si sposta a Lillehammer - Dominik Fischnaller vuol battere un colpo in vista dei Giochi : Siamo giunti al penultimo appuntamento stagionale per la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale: ci si sposta a Lillehammer, in Norvegia, prima del gran finale in Lettonia a Sigulda, che ospiterà anche i Campionati Europei. A circa tre anni di distanza si torna sul catino scandinavo: uno dei più tecnici di tutto il circuito, favorevole dunque ai colori azzurri. Il programma prevede sabato il doppio e il singolo femminile, domenica il ...

Scherma - Coppa del Mondo L’Avana 2018 : Mara Navarria vuole confermassi sul podio - Rossella Fiamingo cerca il primo squillo stagionale : Il primo appuntamento del 2018 per la Coppa del Mondo di spada femminile si terrà questo fine settimana a L’Avana (Cuba). L’Italia punterà tutto su Mara Navarria, che cercherà di confermarsi sul podio, dopo il secondo posto ottenuto al Grand Prix di Doha. La friulana sta vivendo una grande stagione, aperta nel migliore dei modi con la vittoria a Tallin. In questa tappa sarà importante mantenersi ai vertici, visto che la sua carriera è ...

Fiona May Madrina delle Final Eight di Coppa Italia : Mi ritengo una donna di sport, Firenze è anche casa mia e questo Evento rappresenta una grande opportunità per tutto il mondo dello sport toscano. Il suo movimento di base è in crescita e la ...

Biathlon - classifica Coppa del Mondo femminile 2018 : Kaisa Makarainen resiste al comando - Dorothea Wierer recupera qualche punto : Con la sprint femminile, si è aperto il fine settimana di Anterselva valido per la Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018. Il successo è andato alla norvegese Tiril Eckhoff, che ha preceduto Laura Dahlmeier e Anais Bescond. Settimo posto per Dorothea Wierer, che ha difeso il terzo posto in classifica generale andando anche a rosicchiare qualcosa a Kaisa Makarainen e Anastasiya Kuzmina, rispettivamente in prima e seconda posizione. Da qui alla ...

Biathlon - Coppa del Mondo Anterselva 2018 : Tiril Eckhoff torna alla vittoria - un errore di troppo per un’ottima Dorothea Wierer : Mai tra le prime 20 nelle (poche) gare individuali disputate in stagione: Tiril Eckhoff, però, ha sfoderato nella sprint di Anterselva (Italia), sesta tappa del Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018, una prestazione di quelle cui era attesa da tempo, conquistando la quinta vittoria della carriera tra Mondiali e Coppa. Le italiane si sono dimostrate competitive, con Dorothea Wierer tra le 10 e ottimi segnali anche da parte delle ...

Biathlon - Coppa del Mondo Anterselva 2018 : Tiril Eckhoff torna alla vittoria - un errore di troppo per un’ottima Wierer : Mai tra le prime 20 nelle (poche) gare individuali disputate in stagione: Tiril Eckhoff, però, ha sfoderato nella sprint di Anterselva (Italia), sesta tappa del Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018, una prestazione di quelle cui era attesa da tempo, conquistando la quinta vittoria della carriera tra Mondiali e Coppa. Le italiane si sono dimostrate competitive, con Dorothea Wierer tra le 10 e ottimi segnali anche da parte delle ...

Coppa del mondo - Marsaglia il più veloce nella seconda prova della discesa a Kitzbuehel : Il programma austriaco di Coppa del mondo prevede domani il superG, sabato 20 la discesa libera e domenica 21 gennaio lo slalom.

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2018 : Alessandro Pittin cerca il riscatto a Chaux-Neuve - prosegue la lotta tra Schmid e Rydzek : Alessandro Pittin cerca il riscatto sul suo tracciato magico. Dopo il deludente weekend in Val di Fiemme, che ha riportato sulla terra il fuoriclasse carnico dopo lo splendido secondo posto di un mese fa a Ramsau, l’azzurro andrà in cerca di un grande risultato a Chaux-Neuve, sul percorso che tra il 13 e il 15 gennaio 2012 lo vide trionfare per ben tre volte di fila nel fine settimana più incredibile della storia per l’Italia della ...

Dodici azzurri a Parigi per la Coppa del Mondo di fioretto : Nella capitale francese saliranno in pedana i migliori fiorettisti al Mondo per l'appuntamento più atteso della regular season. Tra questi anche Dodici fiorettisti italiani, chiamati a rappresentare ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : a Parigi i fiorettisti azzurri vanno a caccia della prima vittoria : Obiettivo cancellare lo zero dalla casella delle vittorie stagionali. Riparte da Parigi la stagione della Coppa del Mondo di fioretto maschile, con gli azzurri ancora alla ricerca del loro primo successo. Tanti piazzamenti sul podio finora, ma ancora il primo gradino resta un tabù per i nostri portacolori. Challenge International De Paris è uno degli appuntamenti classici della Scherma mondiale. Si gareggia allo Stade Decoubertin in una ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo 2018 : si torna a gareggiare ad Erzurum. L’Italia punta al podio : torna, a praticamente un mese dall’ultima apparizione, la Coppa del Mondo di Snowboardcross. Prima della pausa natalizia c’era stata l’apoteosi in casa Italia, con il doppio trionfo, sia al maschile che al femminile, sulle nevi di Cervinia, con Omar Visintin e Michela Moioli. Ora ci si sposta sulle nevi turche di Erzurum: una novità per il circuito. Il programma prevede la gara classica il 20 gennaio, seguita dalla prova a ...