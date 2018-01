Contratto Statali | via libera del Governo | gli arretrati in arrivo prima del voto

Contratto Statali - via libera del Governo. Il ministro Madia su Twitter : "Arretrati e aumenti in arrivo" : C'è il via libera del Governo all'accordo sul Contratto degli Statali. Il Cdm, secondo quanto apprende l'ANSA, ha detto sì all'intesa del 23 dicembre tra sindacati e...

Ok da Cdm a intesa su rinnovo Contratto statali : Arrivano così - dopo un blocco di otto anni - gli aumenti contrattuali per i 250mila dipendenti di ministeri, Inps, Inail e agenzie fiscali, che in media saranno di 85 euro mensili

Contratto Statali - via libera del Cdm : 12.05 Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all'intesa sul rinnovo contrattuale degli statali (comparto funzioni centrali) firmato il 23 dicembre tra Aran e sindacati. La riunione è ancora in corso. Arrivano così, dopo un blocco di otto anni, gli aumenti contrattuali per i 250.000 dipendenti di ministeri, Inps, Inail e agenzie fiscali.

Contratto degli statali - arretrati nelle buste paga di febbraio : Oggi il consiglio dei ministri potrebbe dare il sì all’accordo che avrebbe poi bisogno solo del visto della Corte conti prima della firma finale. Il governo lavora per mettere in busta paga a febbraio gli arretrati (492 euro lordi in media...

Statali - verso l'ok al Contratto : "Tempi stretti per arretrati a febbraio". Una tantum fino a oltre 700 euro : Sul contratto degli Statali i conti tornano. Secondo quanto si apprende, l'accordo per il rinnovo trova il parere positivo della Ragioneria generale dello Stato. l'ok era atteso ma era...

Contratto PA : per docenti e Ata aumenti inferiori agli altri statali Video : Se per i lavoratori ministeriali o delle agenzie fiscali la fumata bianca relativa al rinnovo del #Contratto è arrivata intorno a Natale, per gli altri comparti della Pubblica Amministrazione i tempi rischiano di essere più lunghi. Questo se la situazione la si vede con un po’ di ottimismo, perché i più scettici mettono in dubbio addirittura l’intesa. A febbraio gli arretrati ed a marzo gli aumenti strutturali di stipendio è quello che il ...

Contratto Statali 2018 : nuovo accordo su calcolo arretrati e aumento stipendio : Il calendario delle trattative fra l’Aran ed i sindacati è piuttosto serrato. Nel giro di una settimana, infatti, anche a costo di rimetterci in concessioni ai sindacati non preventivate, si dovrebbe arrivare alla firma del rinnovo del Contratto dei dipendenti statali relativi al comparto Sanità, Scuola, Forze Armate e Polizia. Dopo la firma del rinnovo del Contratto per circa 247mila dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non ...

Contratto Statali : l’accordo per i ministeriali non può essere esteso agli altri Video : A febbraio gli arretrati e dal mese di marzo gli aumenti, questo in sintesi ciò che dovrebbe accadere, in maniera ottimistica, ai lavoratori statali dopo la firma sul nuovo #Contratto frutto dell’intesa Aran-sindacati raggiunta poco prima di Natale. Nel dettaglio arretrati tra 370 e 712 euro in base alle fasce stipendiali, per una media di poco superiore a 490 euro per ciascun dipendente. Per gli aumenti di stipendio si resta agli ormai famosi ...

Contratto Statali 2018 e scuola - oggi 12/01 : ultime novità aumenti stipendi Video : E' ancora in fase di stallo il rinnovo dei contratti #statali per il comparto della #scuola e dell'Istruzione a causa del mancato accordo sugli aumenti degli stipendi. Addirittura, secondo quanto riporta Il Messaggero di oggi, 12 gennaio 2018, sarebbe a rischio la firma del #Contratto scuola prima delle elezioni politiche del prossimo 4 marzo. Infatti, l'incontro che si è tenuto ieri all'Aran ha confermato la distanza tra i sindacati e il ...

Ultime Contratto scuola 2018 : novità stipendi - statali avranno meno di 85 euro Video : Il rinnovo del #contratto della #scuola, negli incontri all'Aran di inizio 2018, subisce un nuovo stop sulle cifre degli aumenti degli stipendi dei docenti e degli altri impiegati del comparto. Infatti, nel tavolo di ieri è emerso che, al di la' delle rassicurazioni del ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli, le risorse per assicurare gli aumenti minimi di 85 euro del Governo Gentiloni in realta' sono insufficienti. E, inoltre, sono disattese ...