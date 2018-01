Concorso VFP1 2018 - ecco cosa c'è da sapere per non farsi cogliere impreparati : Il 2018 è stato da molti battezzato come l'anno dei concorsi. Vari, infatti, sono i concorsi pubblici attesi nel corso dei prossimi mesi. Uno dei bandi annuali più attesi, tuttavia, è già stato pubblicato; facciamo ovviamente riferimento a quello di Reclutamento VFP1 dell'Esercito. Attraverso quello che viene definito un vero e proprio maxi bando, verranno infatti selezionati circa 8000 volontari in ferma prefissata (di un anno), mediante un ...