Come impedire che Instagram sveli quando sei online

(Di venerdì 19 gennaio 2018) “Attivo 11 minuti fa”, “Attivo 24 minuti fa”, “Attivo ora”: cos’è, Messenger? No,. Il nuovo aggiornamento dell’app, sia per iOS che per Android, si è portato appresso una funzione che fa tornare tutti indietro all’incubo della visualizzazione dell’attività di whatsappiana memoria. Se prima sotto i nomi degli utenti nella sezione dei messaggi diretti compariva semplicemente una riga di testo dell’ultimo scambio con la data in cui era avvenuto, adesso, in automatico, compare l’indicazione dell’ultima volta che l’utente si è connesso. Non è ben chiara la ragione per cui Facebook abbia portato sulla sua piattaforma di foto e video questa funzione decisamente retrò, ma lo ha fatto senza colpo ferire. La buona notizia, è che ampiamente disattivabile. Basta andare su “Impostazioni” e ...