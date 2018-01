Chelsea | trattative con Roma Si punta al doppio colpo Dzeko-Palmieri

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 19 gennaio in DIRETTA : Emerson Palmieri vicino al Chelsea - che vuole anche Dzeko - ultimatum Inter per Rafinha - Arsenal vicino ad Aubameyang : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di venerdì 19 gennaio. Previsti nuovi contatti sull’asse Italia-Parigi tra il Napoli e gli agenti di Lucas Moura, esterno del Psg. L’agente del giocatore è in arrivo dal Brasile e il Napoli gli illustrerà il progetto, probabilmente si inizierà a parlare anche di cifre. In Inghilterra il Chelsea vuole acquistare dalla Roma anche Edin ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 19 gennaio in DIRETTA : Emerson Palmieri vicino al Chelsea - ultimatum Inter per Rafinha : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di venerdì 19 gennaio. Previsti nuovi contatti sull’asse Italia-Parigi tra il Napoli e gli agenti di Lucas Moura, esterno del Psg. L’agente del giocatore è in arrivo dal Brasile e il Napoli gli illustrerà il progetto, probabilmente si inizierà a parlare anche di cifre. In Inghilterra il Chelsea vuole acquistare dalla Roma anche Edin ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 19 gennaio in DIRETTA : Emerson Palmier vicino al Chelsea - ultimatum Inter per Rafinha : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di venerdì 19 gennaio. Previsti nuovi contatti sull’asse Italia-Parigi tra il Napoli e gli agenti di Lucas Moura, esterno del Psg. L’agente del giocatore è in arrivo dal Brasile e il Napoli gli illustrerà il progetto, probabilmente si inizierà a parlare anche di cifre. In Inghilterra il Chelsea vuole acquistare dalla Roma anche Edin ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 19 gennaio in DIRETTA : Dzeko tentato dalle sirene del Chelsea - Napoli punta Lucas Moura e Younes : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di venerdì 19 gennaio. Previsti nuovi contatti sull’asse Italia-Parigi tra il Napoli e gli agenti di Lucas Moura, esterno del Psg. L’agente del giocatore è in arrivo dal Brasile e il Napoli gli illustrerà il progetto, probabilmente si inizierà a parlare anche di cifre. In Inghilterra il Chelsea vuole acquistare dalla Roma anche Edin ...