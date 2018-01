Cesare Prandelli esonerato anche dall’Al Nasr

Cesare Prandelli esonerato dall'Al Nasr/ Termina in anticipo l'avventura del tecnico : L'Al Nasr ha esonerato Cesare Prandelli dopo la sconfitta con il Dibba Al Fujairah che ha sancito l'eliminazione dalla Presidents Cup. Quarto esonero consecutivo per il tecnico di Orzinuovi(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 13:51:00 GMT)

