Centrodestra-M5S | battaglia al Sud Indecisi ancora su | 37 | 5%

Larghe intese o Centrodestra I mercati hanno già votato L'incubo della Borsa? M5S e Lega : Uno scenario che, dopo le parole di due giorni del vice presidente della Commissione Jyrki Katainen ("Spero che l'Italia sia guidata da un governo stabile pro-europeo, e che queste idee siano sostenute dalla maggioranza degli italiani"), farà sicuramente piacere all'establishment di Bruxelles.

Sondaggi - M5s in calo ma resta primo partito. Cresce coalizione di Centrodestra - ancora giù il Pd - bene Grasso : Un punto e mezzo percentuale di crescita rispetto a una settimana fa. E a far da contraltare la flessione (quasi identica nelle cifre) del principale competitor. Il tradizionale appuntamento del lunedì sera con i Sondaggi di Emg Acqua per il TgLa7 di Enrico Mentana offrono un quadro per certi versi sorprendente, specie sull'andamento della coalizione di centrodestra, che rispetto all'8 gennaio ha fatto registrare un +1,5 per cento.

Sondaggio Emg per TgLa7. Centrodestra avanza ancora - forte flessione per M5S : Il Centrodestra avanza ancora e amplia il divario con M5S e Pd, che registrano flessioni. È quanto emerge dall'ultima rilevazione condotta da Emg per il TgLa7, secondo cui la coalizione formata da Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Quarto Polo si avvicina ulteriormente a quella soglia del 40% che potrebbe consentire la governabilità. La coalizione si attesta infatti al 37,6%, in progresso di 1,5 punti percentuali, con Forza

Gori : M5s ha meno voti in Lombardia perché Centrodestra è forte : Milano, 15 gen. (askanews) perché il Movimento 5 Stelle non ha consensi in Lombardia come in altre regioni, per esempio nel Lazio? 'Il Movimento 5 Stelle è diventato nel tempo, forse non era così all'...

Elezioni - Renzi : "Sfidiamo M5s e la sua incompetenza - non il Centrodestra. Al governo? Basta che sia nome del Pd" : Mentre i sondaggi indicano il centrodestra vicino alla soglia spartiacque del 40%, il pensiero di Matteo Renzi è uno soltanto: il Movimento Cinque Stelle. "Se guardate i giornali, gli editorialisti hanno già votato e i titolisti già deciso. Hanno letto i sondaggi e detto che ha vinto il centrodestra: si sono dimenticati di leggere la legge elettorale che per due terzi premia non le coalizioni ma il primo partito", dice il segretario

Renzi : "Sfidiamo l'incompetenza del M5S". E attacca il Centrodestra : Arrivato al Lingotto di Torino per aprire la campagna elettorale del Pd, Matteo Renzi inizia con un suo vecchio pallino: "Come ha detto Obama il problema è che i cittadini non fidano più o si fidano più degli amici di Facebook che dei soggetti istituzionali. Nel tempo dei social, nel sapere orizzontale il problema che nessuno crede più a niente. E quarzo chiama tutti i sindaci e i consiglieri a una responsabilità maggiore. Voi

Sondaggi - M5s primo partito e Pd in calo. Il Centrodestra è al 35 - 9% ma distante 47 seggi dalla maggioranza alla Camera : Il Movimento Cinque Stelle in risalita ai livelli della scorsa estate. Il partito Democratico mai così male negli ultimi dieci mesi e in calo di 0,3 punti percentuali rispetto a metà dicembre. E il centrodestra stabile attorno al 36 per cento ma lontano 47 seggi dalla maggioranza alla Camera. Una situazione di stallo, sulla quale peseranno – secondo l'ultimo Sondaggio di Ipsos per il Corriere della Sera – gli spostamenti del

Il Pd ko anche alle Regionali Lazio al M5S - Lombardia a destra In Veneto cappotto del Centrodestra : Il Lazio ai al Movimento 5 Stelle e la Lombardia al Centrodestra: è quanto emerge da un sondaggio sulle intenzioni di voto dell'Istituto Piepoli. In Lazio i grillini vengono dati al 28%, con Roberta Lombardi che dunque supera il Governatore uscente Nicola Zingaretti, il Centrodestra al 25% e, ultimo, al 23%, il Centrosinistra

Centrodestra stacca Pd e M5S. E Renzi sprofonda nei sondaggi : A meno di due mesi dalle elezioni politiche i sondaggi si fanno sempre più precisi. E il quadro elaborato dalla Supermedia di YouTrend per l'agenzia Agi spiega molto bene cosa potrebbe uscire dalle urne la notte del 4 marzo. Il Centrodestra si conferma la prima area politica del Paese con un nuovo balzo in avanti nelle preferenze degli elettori italiani. "Chi pensava che le tendenze emerse negli ultimi mesi del 2017 si potessero

Pensioni - Opzione Donna : la risposta del Pd alle promesse di Centrodestra e M5S : L'inizio della campagna elettorale, in vista delle elezioni politiche del 4 marzo, è coinciso con le polemiche dettate dalla promessa di Matteo Salvini e del Centrodestra di abolire la Legge Fornero. Fino ad oggi era rimasto nell'ombra il capitolo su Opzione Donna, dopo le speranze disattese di migliaia di lavoratrici nel corso del 2017. Nessuna proroga è stata approvata dall'esecutivo Gentiloni, nonostante le richieste presentate a più riprese