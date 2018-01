Centrodestra | Berlusconi | Giorgia Meloni e Salvini firmano il programma elettorale

Berlusconi - Salvini e Meloni firmano il programma del Centrodestra : È arrivata al termine di un vertice tra tutte le forze di centrodestra a Palazzo Grazioli l'attesa firma da parte dei leader della coalizione Silvio Berlusconi , Matteo Salvini e Giorgia Meloni sul programma elettorale con cui correre alle prossime elezioni politiche indette per il 4 marzo."Ho appena firmato con Matteo Salvini e Giorgia Meloni il programma elettorale del # centrodestra . Uniti si vince", ha twittato il leader ...

Berlusconi - Meloni e Salvini firmano il programma del Centrodestra : Mi sono sempre stancato della politica, non mi è mai piaciuta e non mi piace assolutamente neppure adesso - assicura - Ma ho sempre sentito forte il dovere di essere in campo perché il nostro Paese, ...