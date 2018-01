Cedric Mimouni è il nuovo Responsabile Xbox per l’Area Mediterranea

: Cedric Mimouni prende la guida di Xbox per l’Area Mediterranea - datamanager_it : Cedric Mimouni prende la guida di Xbox per l’Area Mediterranea - IbiSicurezza : Cedric Mimouni prende la guida di Xbox per l’Area Mediterranea - GamesArk_it : Cedric Mimouni prende la guida di #Xbox per l’Area Mediterranea @microsoftitalia @XboxItalia… - mySN1GhTM4R3 : RT @GamesPaladinsIT: Cedric Mimouni prende la guida di Xbox per l’Area Mediterranea - GamesPaladinsIT : Cedric Mimouni prende la guida di Xbox per l’Area Mediterranea -

(Di venerdì 19 gennaio 2018) Durante la giornata di ieri, Microsoft ha annunciato la nomina dicomeper l’Area(Italia, Grecia, Malta e Cipro). L’obbiettivo è quello di sostenere la crescita del brand nel mondo gaming. Nato nei Paesi Baschi Francesi,ha una laurea in Economia e Marketing conseguita presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi, ed è un videogiocatore e appassionato di surf e rugby. Comunicato Stampa:, guideràin Italia, Grecia, Malta e Cipro, entrando nel team di Carlo Carollo, Direttore Divisione Consumer & Device Sales per, con la responsabilità di definire le strategie marketing di, spingendo l’espansione del brand, dei prodotti e dei servizi Microsoft nell’industria. In particolare curerà il marketing di prodottoOne, della nuovaOne X, della ...