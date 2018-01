C' è l' accordo nel Centrodestra A Nci-Udc 21 seggi dieci sicuri I nomi Intesa anche sul

Venti collegi a Nci (dieci sicuri) accordo vicino nel Centrodestra Veto su Tosi e Zanetti. Parisi è fuori : Il Centrodestra verso l'Accordo sui collegi uninominali dopo la tensione di ieri quando la cosiddetta 'quarta gamba' di Fitto, Cesa e Lupi ha minacciato la rottura e la corsa solitaria alle elezioni politiche. I leader di Noi con l'Italia sono tornati al tavolo... Segui su affaritaliani.it

Nel Lazio ok all'accordo con Zingaretti Ma scoppia il caso Boldrini : ci indebolisce : Roma Il nodo alleanze nel Lazio si scioglierà ufficialmente solo oggi con il voto dell'assemblea regionale di Liberi e uguali, ma il governatore uscente Nicola Zingaretti è relativamente tranquillo.Ieri Leu ha conferito un «mandato pieno» a Pietro Grasso, che evidentemente non è occupatissimo, per «portare i punti programmatici ad un confronto serrato con Zingaretti». «Se li accetterà lo ...

Germania - svolta nelle trattative sul governo : raggiunto accordo su grande coalizione : È stata trovata una breccia per un possibile accordo di governo nelle trattative tra Cdu-Csu e Spd, dopo quasi 24 ore di consultazioni. Lo riferisce l'agenzia di stampa tedesca...

Germania - svolta nelle trattative sul governo : raggiunto accordo su grande coalizione : È stata trovata una breccia per un possibile accordo di governo nelle trattative tra Cdu-Csu e Spd, dopo quasi 24 ore di consultazioni. Lo riferisce l'agenzia di stampa tedesca...

L'accordo tra Pd e Leu è fatto nel Lazio - quasi infattibile in Lombardia : Un gioco di incastri da fare invidia al Tetris, il celebre videogames anni Novanta: è bastato che si aprisse uno spazio in Lombardia, con la mancata ricandidatura di Roberto Maroni, che quello che ...

L'accordo tra Pd e Leu è fatto nel Lazio - quasi infattibile in Lombardia : Un gioco di incastri da fare invidia al Tetris, il celebre videogames anni Novanta: è bastato che si aprisse uno spazio in Lombardia, con la mancata ricandidatura di Roberto Maroni, che quello che sembrava impossibile mettere insieme ieri, Partito Democratico e Liberi e Uguali, diventa realizzabile oggi. Perchè la Lombardia è una preda troppo ghiotta per un centro sinistra, e soprattutto per un Pd, che cerca di ...

Grasso riunisce vertice Leu - nel Lazio accordo con Pd possibile : Roma, 11 gen. (askanews) - Decideranno domani le assemblee regionali: nel Lazio l'accordo con il Pd sembra possibile, in Lombardia pare molto difficile. Pietro Grasso ha riunito questo pomeriggio i ...

Noi con l’Italia - nella “quarta gamba” della destra anche lo scudocrociato : ” Larghe intese? Anche Pci fece accordo con Dc” : Altro che veti sulle candidature e propaganda di Salvini. La quarta gamba del centrodestra, la lista “Noi con l’Italia” di Raffaele Fitto, Saverio Romano, e dell’ex Ap Maurizio Lupi alla quale si è unito pure l’Udc di Cesa, è convinta di avere dalla propria la forza dei numeri. Oltre che il sostegno di Silvio Berlusconi e Forza Italia, contro i diktat del Carroccio. “Segnatevi questo numero: 6%“, ha ...

Clima - Trump : “Gli Usa potrebbero rientrare nell’accordo di Parigi” : Gli Usa potrebbero “rientrare” nell’accordo internazionale sul Clima di Parigi. Lo ha detto il presidente Donald Trump durante la conferenza stampa congiunta alla Casa Bianca con la premier norvegese Erna Soberg. Ma cosi’ come e’ “l’accordo di Parigi e’ molto penalizzante per noi – ha precisato Trump – minerebbe la nostra competitivita’ e non lasceremo che cio’ ...

Mercato - Ramires chiama l Inter Spero nell accordo . Occhio Atalanta - il Liverpool vuole Gomez : ROMA - Il difensore tanto atteso da Luciano Spalletti non è ancora arrivato ma l'Inter sembra molto attiva sul fronte trequartista. nelle ultime ore, al club nerazzurro sarebbe stato sottoposto il ...

Mercato - Ramires chiama l'Inter : ''Spero nell'accordo''. Occhio Atalanta - il Liverpool vuole Gomez : ROMA - Il difensore tanto atteso da Luciano Spalletti non è ancora arrivato ma l'Inter sembra molto attiva sul fronte trequartista. Nelle ultime ore, al club nerazzurro sarebbe stato sottoposto il ...

Rifiuti - accordo per 40mila tonnellate da Roma ad Aprilia. La Ue : "Vigiliamo su emergenza" : Chiusa l'intesa tra Ama e Rida Ambiente Srl. Il presidente della Regione Abruzzo scrive alla sindaca: "Pronti a collaborare su emergenza, ma serve chiarire 4...

Regionali - passo indietro di Maroni mette in discussione l’accordo nel centrodestra. B. - dubbi su Fontana. ‘Bobo ministro? No’ : L’incontro ad Arcore c’è stato, le dichiarazioni di intenti pure. Quello che non c’è nel centrodestra è l’accordo definitivo su politiche e Regionali. Che ora si è fatto più difficile. Il passo indietro di Roberto Maroni ha causato un improvviso aumento della tensione tra i leader. Forza Italia cade dal pero dopo l’annuncio del governatore della Lombardia, che non intende correre per la Regione il 4 marzo. E il ...

Vittorio Sgarbi - il tranello per non farlo candidare : salta l'accordo con Gal - deve raccogliere le firme : Spuntano nubi scurissime sull'orizzonte politico di Vittorio Sgarbi e della sua lista Rinascimento. Mentre Emma Bonino è riuscita a scampare alla mannaia della raccolta delle firme per riuscire a ...