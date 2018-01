Catalogna | Puigdemont | Posso governare dal Belgio

Catalogna - accordo tra i partiti indipendentisti per votare Puigdemont presidente regionale : I due principali partiti indipendentisti della Catalogna hanno annunciato di aver trovato un accordo per incaricare nel ruolo di presidente regionale Carles Pugdemont, scappato in Belgio per un mandato d'arresto della magistratura spagnola.Juntos por Cataluna (centrodestra) e Izquierda Republicana de Cataluna (Sinistra repubblicana di Catalogna, ERC) "sono d'accordo per sostenere Carles Pugdemont come candidato alla presidenza della regione di ...

Catalogna - separatisti : Puigdemont sarà rieletto leader : I due principali partiti pro-indipendenza in Catalogna, Junts per Catalunya e Esquerra Republicana de Catalunya (Erc),hanno raggiunto un accordo per confermare Carles Puigdemont come presidente della Generalitat

Catalogna - i separatisti : "Puigdemont sarà rieletto leader" : I separatisti catalani hanno deciso di rieleggere Carles Puigdemont come loro leader regionale il 17 gennaio, quando si riunirà per la prima volta il nuovo Parlamento catalano. Puigdemont interverrà ...

Gli indipendentisti catalani si sono accordati per votare di nuovo Carles Puigdemont presidente della Catalogna : Le due principali forze politiche indipendentiste catalane, Junts per Catalunya (JxCat) ed Esquerra Republicana (ERC), si sono accordate per dare la fiducia a Carles Puigdemont come nuovo presidente della Catalogna e per favorire la formazione di un ufficio di presidenza del Parlamento The post Gli indipendentisti catalani si sono accordati per votare di nuovo Carles Puigdemont presidente della Catalogna appeared first on Il Post.

Puigdemont chiede a Rajoy di tornare : “Sono stato eletto presidente della Catalogna. Mi spetta” : Carles Puigdemont, leader separatista catalano ed ex governatore della Catalogna, vuole essere il nuovo presidente della regione e invita il governo spagnolo a permettergli di tornare in Spagna in tempo per la seduta inaugurale del nuovo Parlamento catalano, prevista entro il 23 gennaio. Lo ha detto lui stesso in un’intervista a Reuters, affermando...

Puigdemont chiede a Rajoy di tornare : 'Sono stato eletto presidente della Catalogna. Mi spetta' : Carles Puigdemont , leader separatista catalano ed ex governatore della Catalogna, vuole essere il nuovo presidente della regione e invita il governo spagnolo a permettergli di tornare in Spagna in ...

Puigdemont chiede a Rajoy di tornare : "Sono stato eletto presidente della Catalogna. Mi spetta" : Il legale di Puigdemont ritiene che l'ex presidente della Catalogna 'sia disposto a tornare', ma deve valutare 'se può fare più lavoro dentro o fuori: è una decisione politica che deve essere presa ...

Catalogna - Puigdemont cerca alleati e tenta la carta dell'Europa : Torino - 'La Spagna ha una bella gatta da pelare': collegato in videoconferenza da Bruxelles, l'espressione che Carles Puigdemont usa parlando con i compagni della lista 'Junts per Catalunya' è in ...

Catalogna - Puigdemont cerca alleati e tenta la carta dell’Europa : «La Spagna ha una bella gatta da pelare». Collegato in videoconferenza da Bruxelles, l’espressione che Carles Puigdemont usa parlando con i compagni della lista «Junts per Catalunya» è in realtà molto più colorita, per non dire volgare. Dice che Madrid ha un «pollastre de collons», che forse è meglio non tradurre letteralmente dal catalano. Il dial...

Catalogna - Puigdemont cerca alleati e tenta la carta dell'Europa : Ma lui stesso teme di ritrovarsi in mano un'arma spuntata, perché la vittoria politica rischia di rimanere imbrigliata nella rete giudiziaria. Gli ordini di arresto verso di lui e verso gli altri ...

Catalogna - Puigdemont vs Rajoy/ Risultato Elezioni e possibili scenari : rischio nuovo voto a maggio? : Catalogna, Puigdemont vs Rajoy: risultati Elezioni, possibili scenari e ultime notizie. Ha vinto Ciudadanos, ma si rischia già nuovo voto a maggio.

Catalogna - Rayoj : "Mano tesa al dialogo ma non incontro Puigdemont" : E' giunto il momento di fare politica vera, la formula di Rajoy ha fallito e ha dimostrato che i catalani sono coesi". Lo ha detto Carles Puigdemont in conferenza stampa a Bruxelles, aggiungendo: "...

Catalogna - Rajoy : "Mano tesa al dialogo ma non incontro Puigdemont" : E' giunto il momento di fare politica vera, la formula di Rajoy ha fallito e ha dimostrato che i catalani sono coesi". Lo ha detto Carles Puigdemont in conferenza stampa a Bruxelles, aggiungendo: "...

Catalogna - Rajoy : "Mano tesa al dialogo ma non incontro Puigdemont" : Il premier spagnolo si è detto pronto ad avviare una "nuova tappa" di "dialogo" con il governo che sarà formato in Catalogna dopo le elezioni di ieri ma non ha raccolto la proposta di Carles Puigdemont per un incontro in un paese europeo che non sia la Spagna. "Io dovrei incontrare Ines Arrimadas", la capolista di Ciudadanos, "che ha vinto le elezioni"